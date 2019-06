Investiguen 15 empreses pel presumpte pagament de comissions a CDC en el marc del cas 3%

Un altre tret que destaca De la Mata, és que les empreses buscaven "dissimular" les donacions a través de diferents entitats i pagant a les fundacions, en lloc de al partit. El magistrat investiga, "de moment", licitacions per valor de 218 milions d'euros, que haurien comportat comissions irregulars superiors al milió.Entre les administracions on hi hauria hagut irregularitats en les concessions de contractes públics hi ha l'Ajuntament d'Olot, per un contracte de serveis públics de recollida de residus per valor de 2,5 MEUR més IVA; el Consorci d'Educació de Barcelona, per obres de manteniment dels edificis escolars públics, dos lots per valor de més de 9 MEUR més IVA; l'empresa pública d'infraestructures GISA; l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages; el Port de Barcelona, per un contracte de 39,5 milions d'euros més IVA; l'Autoritat Portuària de Barcelona, per un contracte de valor similar; Bimsa, per diferents contractes a Barcelona; la Diputació de Barcelona, per obres per valor de 253 milions; el Departament de Territori i Sostenibilitat, o l'empresa pública Infraestructures.cat, entre d'altres.