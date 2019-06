MAPES Així ha quedat el mapa de les alcaldies de Catalunya

Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada municipi, es desplega el seu nom, el de l'alcalde o alcaldessa, i el seu partit. També es pot fer més o menys gran el zoom de la imatge. Aquesta informació ha estat extreta de fonts que no agrupen de forma del tot precisa les candidatures a nivell global i, per tant, tot i haver estat filtrada, pot contenir errors. Si se'n detecta cap, agrairem que es notifiqui a politica@naciodigital.cat.El mapa de Catalunya per alcaldies és força fidedigne al de les candidatures vencedores la nit del 26 de maig, amb ERC com a força que més creix i que venç amb regidors . Tot i això, encara queda una desena d'alcaldies per sota de JxCat, que es manté en primer lloc. Una altra tendència que avança, però molt a poc a poc, és el nombre de dones al capdavant d'ajuntaments, que ha saltat del 18,1% al 22,9%, tot i que encara lluny de la paritat necessària Malgrat tot, hi ha 81 municipis on no governa la llista més votada. Es poden consultar en el mapa inferior i hi ha casos tan sonats com Barcelona, Tarragona, Badalona, Sant Cugat del Vallès o Figueres, que han provocat tensions aquests dies. En d'altres ocasions, però, aquesta distorsió no és fruit de pactes post-electorals, sinó del mètode d'elecció dels municipis petits, on es voten els candidats individualment i no la llista global on s'agrupen i es pot donar el cas -i es dona sovint- que el partit amb més regidors escollits individualment no coincideix amb la que suma més vots en conjunt.Sigui com sigui, la formació que, tot i vèncer en vots, no ha aconseguit l'alcaldia en més ocasions és JxCat, en 32 municipis. La segona és ERC, en 21 ocasions, seguida del PSC, en 14. Al PP, li han arrabassat l'alcaldia a tres municipis, a la CUP i als comuns, a un a cadascun. En nou ocasions, partits locals tampoc no han aconseguit la vara tot i obtenir més suports que cap altre.Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada municipi, es desplega el seu nom, el del partit guanyador i el del partit que ha obtingut l'alcaldia. També es pot fer més o menys gran el zoom de la imatge. Aquesta informació ha estat extreta de fonts que no agrupen de forma del tot precisa les candidatures a nivell global i, per tant, tot i haver estat filtrada, pot contenir errors. Si se'n detecta cap, agrairem que es notifiqui a politica@naciodigital.cat.

