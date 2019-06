Desenes de persones es concentren a Mataró contra l'assassinat d'una nena

Concentració a Mataró aquest dimarts Foto: ACN

Desenes de persones s'han concentrat aquesta dimarts a la tarda a la Riera de Mataró, responent a la crida que ha fet el consistori per condemnar la mort violenta d'una nena, trobada diumenge amb un tall al coll a casa seva, al barri de Cerdanyola, i que va ser assassinada, segons l'autòpsia. Es dona la circumstància, a més, que el germà -també menor d'edat- està desaparegut des d'aleshores.Els concentrats han fet un minut de silenci en memòria de la víctima i s'ha llegit el manifest que durant el matí han consensuat tots els grups municipals al consistori. L'alcalde, David Bote, assegura que el fet que la víctima sigui una menor fa "especialment tràgica i dura" la mort: "És una persona amb tota la vida per davant i això fa que encara estiguem més consternats".En relació a la investigació, continua el secret de les actuacions. Tot i això, davant les múltiples especulacions que havien anat apareixent sobre el cas, aquest dimarts des dels jutjats s'ha informat que la recerca del germà desaparegut " no té cap motivació per indici criminal ", sinó que se'l busca arrel de la denúncia per desaparició de la mare i per "protegir la integritat" del noi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor