Youtube tanca el canal de Vox

🚨⚠ @YouTube elimina el canal de VOX sin ninguna explicación.



La decisión de eliminar el canal es un grave atentado contra la libertad de expresión y difusión de un partido político. @YouTubeEspanol exigimos una explicación y que la cuenta sea habilitada lo antes posible. pic.twitter.com/LxHhGh7VeW — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 18 de juny de 2019

Vox denuncia que Youtube ha tancat el seu canal de "forma permanent" i sense explicacions. El partit d'ultradreta ho ha explicat a través de les xarxes socials, en una publicació en la qual denuncia "un greu atemptat contra la llibertat d'expressió i difusió". La formació dirigida per Santiago Abascal ja ha exigit explicacions a la plataforma internacional de vídeos.Cercant "canal de Vox a Youtube" a Google, el primer resultat que apareix és, precisament, el perfil del partit d'extrema dreta, però quan hi accedeixes, apareix el missatge de "aquest canal no existeix".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor