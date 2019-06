Demanen presó per a un veí de Reus per simular un robatori per cobrar de l'asseguradora

Un veí de Reus s'enfronta a un any i mig de presó per simular un robatori amb força a casa seva amb la intenció de cobrar una indemnització de la companyia d'assegurances. Segons la fiscalia, l'home va acudir el 3 d'abril del 2017 a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Reus per denunciar que el dia anterior havia patit un robatori al seu domicili. L'individu va explicar als agents que li havien sostret un telèfon mòbil, un collaret i 200 euros en efectiu, i que els suposats lladres havien ocasionat diversos desperfectes a l'immoble.El cas va comportar l'obertura de diligències judicials i al juny l'individu va cobrar 1289,90 euros de l'asseguradora. Els investigadors, però, van poder comprovar que l'home havia fingit el robatori.Segons la fiscalia, els fets constitueixen un delicte de simulació de delicte pel qual reclama una multa de 2.430 euros i un delicte d'estafa pel qual demana un any i mig de presó. A més, el ministeri públic sol·licita que l'individu, de 33 anys i sense antecedents penals, indemnitzi l'empresa Allianz amb els 1289,90 euros que va cobrar indegudament. El cas arribarà properament a judici en un dels jutjats penals de Reus.

