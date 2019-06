MAPES Només el 23% dels municipis catalans tenen alcaldessa

No les hem de mimar com si fossin inútils

Les dones que militen als partits, son el 25-30%. Les que es presenten candidates a un càrrec, també. Al voltant del 25%. Per tant, si hi ha el 23 % de dones vol dir que n'hi ha en la proporció que li correspon per l'interès de les dones. De directores d'escola, per exemple, en son el 90%. No passa res. El què és alarmant son els regidors. Haber-hi un 50% de regidors dona, quan les que hi tenen interès és el 25% significa que el nombre de regidores s'infla en un 300%. Hi hauran regidores que no en tindran ni idea. De fet ja s'està notant molt. Per això n'hi direm sempre quotes.