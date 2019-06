Detinguts per tenir treballadors sense contracte i una trapa per fugir en cas d'inspecció

Agents de la Policia Nacional han detingut una parella que regentava un local d'hostaleria a Castelló (País Valencià) per suposadament tenir treballadors en situació irregular, alguns dormint amuntegats en dependències del propi establiment, amb horaris que arribaven a les 70 hores setmanals -un d'ells sense descansar dos dies seguits en dos anys- i que disposaven d'una trapa per fugir en cas que arribés una inspecció de treball.Dels treballadors, majoritàriament d'origen xinès, dos d'ells no tenien permís de residència ni feina a Espanya, de manera que tampoc tenien contracte ni estaven donats d'alta a la Seguretat Social, segons ha informat la Policia. A la part alta de l'establiment, havien col·locat una habitació en la qual s'allotjaven alguns dels empleats, amuntegats i en condicions precàries, i amb una trapa per fugir i amagar-se en cas de ser inspeccionats.Els investigadors de la Policia Nacional van tenir coneixement que en un establiment hostaler de la ciutat podrien estar-hi treballant persones en situació irregular, per la qual cosa es van iniciar les gestions per a la seva inspecció. En aquesta, van treballar de forma conjunta els agents de la Policia Nacional especialitzats en estrangeria i immigració irregular, agents de la Unitat Adscrita del Cos Nacional de Policia a la Generalitat i la Inspecció de Treball.En el moment de l'operació policial, es trobaven dos treballadors en situació irregular, sense contracte i sense Seguretat Social, i un d'ells va ser detingut per usurpació d'identitat, en utilitzar una targeta de residència que no era seva per a la seva contractació i identificació davant la Policia.L'establiment comptava amb allotjament per a alguns treballadors, que dormien amuntegats i en males condicions d'habitabilitat. A més, es van detectar altres irregularitats en els quadrants i en les "fitxes d'horaris", que emplenava la cap amb horaris ficticis, perquè coincidissin amb les 40 hores de contracte setmanal, quan realment els empleats feien entre 60 i 70 hores a la setmana, portant un d'ells més de dos anys sense descansar dos dies seguits. Si es negaven a signar els quadrants, els amenaçaven amb acomiadaments.Així mateix, es va trobar que hi havia una trapa i els treballadors estaven advertits que havien de fer-la servir en cas que la Policia o alguna inspecció acudís a l'establiment. Després de comprovar què havia passat, els agents van detenir la parella, responsables de l'empresa com a presumptes autors d'un delicte contra els drets dels treballadors i contra els ciutadans estrangers.

