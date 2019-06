Puigdemont es reuneix amb consellers i alcaldes per definir el futur de JxCat

Setmana decisiva per al futur de Junts per Catalunya (JxCat). Carles Puigdemont lidera aquest dimarts i aquest dimecres dues reunions en les quals es tractarà com "endrçar" l'espai polític postconvergent un cop acabat el cicle electoral i quan ja s'han constituït tots els ajuntaments del país. Si demà és Artur Mas qui se citarà amb l'expresident de la Generalitat per avaluar l'encaix entre el PDECat i JxCat -la Crida Nacional per la Repúblia ha anat perdent pes amb el pas dels mesos-, avui és el torn de destacats dirigents locals nacionalistes. També s'han desplaçat a Waterloo, segons fonts consultades per, tres membres del Govern: Miquel Buch, Damià Calvet i Meritxell Budó. Tots tres tenen ascendència en el debat intern sobre el reordenament.Tots tres han assistit a la reunió setmanal del Govern i demà tenen agenda com a consellers, però s'han volgut desplaçar a Bèlgica per trobar-se amb Puigdemont i també amb els dirigents locals citats. Entre ells hi ha Carmela Fortuny -exalcaldessa de Sant Cugat del Vallès-, Rosa Maria Perelló -exalcaldessa de Tàrrega-, Jordi Masquef -exalcalde de Figueres-, Marc Solsona -alcalde de Mollerussa-, Lluís Guinó -alcalde de Besalú-, Marc Castells -Igualada-, Marta Madrenas -alcaldessa de Girona- i també David Bonvehí, president del PDECat, així com el secretari d'organització, Ferran Bel.Bonvehí formarà part de la reunió que mantindran Mas i l'expresident de la Generalitat, clau per al futur de les sigles perquè abordarà totes les qüestions pendents. Quines són? Per començar, quina estructura ha de tenir JxCat. En altres paraules, si el PDECat queda subsumit dins les sigles però, al mateix temps, la seva estructura territorial segueix vigent. També cal resoldre el debat sobre quins lideratges han de comandar la nova etapa, tenint en compte que la formació que surti de la reordenació ha de tenir un president -Puigdemont-, un secretari general i un secretari d'organització.A la cúpula, segons fonts coneixedores de la negociació, hi hauria una proporció entre lideratges provinents del partit i d'altres més propers a l'expresident de la Generalitat. Els noms de Buch, Calvet i Budó apareixen com a claus en aquesta nova etapa, en la qual també caldrà triar un cap de cartell a la Generalitat perquè Quim Torra no repetirà i, almenys de moment, Puigdemont ha assegurat que no té "cap interès" en ser candidat, com va assegurar durant la campanya del 26-M. Una de les possibilitats obertes és que qui sigui secretari o secretària general sigui també candidat o candidata.L'executiva del PDECat, reunida aquest dilluns sense que se'n fes publicitat, va traçar les línies mestres de la negociació. Una d'elles és que es doni importància a la ideologia, en la mesura que sectors de la formació veuen "desdibuixat" el projecte de JxCat més enllà de la independència. Els alcaldes de la formació aspiren, a banda, a jugar un paper clau en el futur de l'espai postconvergent, que es definirà en els propers dies.

