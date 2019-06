La Generalitat podria comprar els terrenys de l'antic BCN World a La Caixa

L'Assemblea Aturem BCN World i GEPEC-EdC han denunciat aquest dimarts que el Govern i l'Incasòl estarien "ultimant un acord de compra dels terrenys on s'ha d'ubicar el recinte de casinos Hard Rock". Fonts del departament de Territori han negat que hi hagi "cap acord", tot i que han rebutjat comentar res més sobre la qüestió.Segons ha pogut saber l'ACN, el Govern i Criteria, l'entitat d'inversions de la Fundació Bancària La Caixa, haurien mantingut converses sobre la possibilitat d'un acord de compravenda que estaven "avançades", però per ara no hi ha previstos moviments "imminents". D'acord amb aquestes informacions, la Generalitat no hauria contactat encara amb l'entitat per confirmar si vol o no comprar els terrenys, en una operació que costaria uns 120 milions d'euros.Segons les dues entitats opositores al macrocomplex d'oci, hotels i casinos projectat a tocar de PortAventura, l'acord implicaria que l'Incasòl "assumiria el risc de pèrdua de valor dels terrenys en el cas que la inversió de Hard Rock no es realitzés o que es fes de manera progressiva i indefinida".Aturem BCN World i el GEPEC-EdC també asseguren que, si l'acord tira endavant, no es descarten noves mobilitzacions i accions legals com les que ja s'han impulsat en contra de la modificació urbanística dels terrenys. Així mateix, demanen a les bases dels partits polítics i a tota la ciutadania "que es mobilitzi en contra aquesta transferència de recursos econòmics públics a CaixaBank"."Des del 2012 i fins que faci falta, seguirem reclamant un model de turisme sostenible, lluny dels interessos especulatius i que aporti valor al territori", subratlla el comunicat d'ambdues entitats.La firma nord-americana una inversió global de 2.000 milions d'euros en un projecte que farà per fases, en un àmbit de 745.000 metres quadrats del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou. La intenció de la companyia és començar a construir la primera fase, de 665 milions, el maig del 2020.El Hard Rock Entertainment World Inclourà un miler d'habitacions en dos hotels -un d'ells impulsat per PortAventura-, un casino amb 1.200 màquines recreatives i 100 taules d'aposta, 75 botigues de luxe al llarg d'una gran avinguda, una gran piscina de 6.000 metres quadrats i un espai per a concerts amb capacitat per a 15.000 persones.També disposarà de l'oferta Hard Rock Live -que ja ofereix a Las Vegas i Orlando- i que promociona "el millor entreteniment en directe" amb concerts i espectacles diversos. El pla també preveu construir nous espais per congressos.

