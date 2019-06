Què hi ha al darrere de la fotografia del desgel de Groenlàndia que s'ha fet viral?

@SteffenMalskaer got the difficult task of retrieving our oceanographic moorings and weather station on sea ice in North West Greenland this year. Rapid melt and sea ice with low permeability and few cracks leaves the melt water on top. pic.twitter.com/ytlBDTrVeD — Rasmus Tonboe (@RasmusTonboe) 14 de juny de 2019

El desgel de Groenlàndia, des del 1980 al 2019, de l'abril a l'octubre. Foto: National Snow and Ice Data Center / Thomas Mote

Esta imagen de Groenlandia coloca ante nuestros ojos la emergencia a la que nos enfrentamos. Gobiernos y sociedad debemos trabajar unidos para frenar las consecuencias de la crisis climática. Lograrlo está en nuestra mano. No podemos dar ni un paso atrás. https://t.co/SZCJqwXRPk — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 18 de junio de 2019

La imatge és esfereïdora: uns gossos empenyen un trineu a Groenlàndia, però en comptes d'avançar damunt la neu ho fan sobre una capa de gel desfeta, sobre aigua. Sí, el canvi climàtic està desfent el gel marí del país del nord a unes velocitats mai vistes fins ara. L'autor de la fotografia la va fer el 13 de juny i és Steffen Olsen, del Centre per a l'Oceà i el Gel de l'Institut Meteorològic de Dinamarca. Es tracta d'una imatge que s'ha fet viral a les xarxes socials i que genera preocupació entre els usuaris.Però què hi ha al darrere d'aquesta foto? Aquest fenomen no és inèdit: el gel que es forma a Groenlàndia durant l'hivern en aquesta zona on s'ha fet la fotografia arriba a superar el metre de gruix, el que es tradueix en poques esquerdes per on es pugui filtrar l'aigua, segons explica la científica Ruth Mottram a The Guardian . Però aquest any sí que ha passat quelcom inèdit: la setmana passada van pujar les temperatures a Groenlàndia i a l'Àrtic, en general, per l'aire càlid procedent del sud. Normalment aquestes altes temperatures, que són les que provoquen el desgel de només la capa més superficial del gel, solien arribar a finals de juliol.Aquest gràfic, elaborat per la National Snow & Ice Data Center i consultat aquest dimarts, mostra la mediana de desgel entre el 1981 i el 2010 (blau) i la compara amb el percentatge desgel registrat només aquest 2019 (vermell).A les portes de l'estiu, aquesta zona de la Terra ja registra les seves màximes de juny molt per damunt dels 3,2ºC habituals, segons l'investigador del CSIC Andrés Barbosa, que recull El País : la setmana passada es va arribar, a l'estació meteorològica més propera a l'aeroport de Qaanaaq, als 17,3ºC el dimecres i als 15ºC l'endemà.Mottram afirma a The Guardian que encara que el desgel marí no augmenti de forma immediata el nivell del mar, sí que ho farà a llarg termini: de fet, s'espera que hi hagi cada vegada més aigua que augmenti el nivell del mar.Fins i tot el president del govern espanyol ha volgut expressar-se al respecte. El canvi climàtic és una amenaça global, "governs i societat hem de treballar per frenar les conseqüències de la crisi climàtica. Aconseguir-ho és a les nostres mans", ha sentenciat.

