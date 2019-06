La CUP reclama a Torra que la resposta a la sentència no sigui «només simbòlica»

El diputat de la CUP Carles Riera ha explicat que en la reunió que la seva formació ha mantingut aquest dimarts amb el president de la Generalitat, Quim Torra, li han traslladat que la resposta a la sentència del Tribunal Suprem sobre el referèndum s'ha de basar en l'autodeterminació "real i material, i que no sigui només simbòlica"."Hem dit al president Torra que ja n'hi ha prou de retòrica", ha assegurat en una roda de premsa al Parlament. Riera ha dit que hi ha "propostes de com fer-ho i diversos escenaris". "Però el que és important no és què farem, sinó com hi arribem", ha afegit, per tal d'evitar els errors del passat. "Ho tornarem a fer, però bé", ha conclòs.

