Aquest és el temps que passem de mitjana a les xarxes i les apps més utilitzades: tu també?

IAB Spain.

WhatsApp, YouTube, Instagram i Facebook són les plataformes amb més èxit a l'estat espanyol. Un 85% de la població les utilitza i molts d'ells ho fan de manera diària, segons un estudi publicat per IAB Spain. Facebook continua sent una de les xarxes socials més utilitzades, tot i que és la que ha perdut més usuaris en els darrers mesos.Com es pot veure en el següent rànquing, WhatsApp és l'app més utilitzada, seguida de Facebook, Youtube i Instagram.I quanta estona dediquem a cada plataforma? Segons l'estudi ens passem -com a mínim-, una hora diària utilitzant aquestes apps. I algunes, com WhatsApp i Instagram, les mirem una mitjana de sis cops al dia.

