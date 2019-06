Les exportacions de cava creixen un 1,8% i baten un nou rècord

El Consell Regulador del cava fa un balanç positiu de l’exercici 2018. El número d’ampolles de cava produïdes l’any passat va ser de més de 244 milions, amb un valorde 1.146,8 milions d’Euros.D’aquest total d’expedicions, un 67,5% s’ha destinat al mercat internacional, unes exportacions que creixen un 1,8% i fixen un rècord històric. Aquestes dades situen el cava en la primera posició del rànquing mundial d’exportacions de DO de “Mètode tradicional”, per davant de ChampagneEs constata que en només 10 anys el cava ha incrementat les seves vendes fora de les nostres fronteres en més d’un 25%. L’intens treball de les bodegues està fet que la popularitat del cava es dispari en nous mercats com Lituània (+85%), Polònia (+45%) o Rússia (+28%) i es mantingui estable en mercats principals como Alemanya (+2,2%), Estats Units (+3,2%) o França (+10,9%). De Fet, las ventes a països de la Unió Europea concentren gairebé la meitat del total de les expedicions totals de cava (47,1% del total).Les dades que el Consell Regulador ha donat del consum de Cava en l'àmbit de l'Estat provenen d'un estudi de la consultora Nielsen. Segons l'estudi, tot i amb un menor nombre d’expedicions a 2018, el consum de cava a l'Estat no es va veure afectat i fins i tot va créixer lleugerament un 0,3%. L’informe també revela un increment del 2,9% en el valor econòmic de les vendes de cava.El segment Premium de cava -el Gran Reserva, amb un mínim de criança de 30 mesos- segueix creixent en percentatge sobre el total de producció. El Gran Reserva o superiors son les categories que més han crescut aquest any (+20,3%).Per altra banda, la categoria de cava ecològic va experimentar un increment de vendes (+76%), i a l’actualitat ja suposa un 4,3% del total d’expedicions. Podem afirmar que el consumidor dona un valor superior als caves ecològics de tots els segments, però de manera especial als gran reserva (+242,4%).La Denominació d’Origen cava ha elaborat un pla estratègic per abordar els nous reptes importants que es presentaran en el futur. Cava és una DO jove que engloba realitats molt diferents i per això, a més de la segmentació, és necessari crear un sistema propi de Zonificació i ordenació geogràfica que compti am un grup de treball del propi sector, un grup tècnic de suport amb les administracions implicades i també un grup assessor d’experts de reconegut prestigi internacional.Des del consell regulador aposten per treballar per incrementar el prestigi del cava i la promoció el seu consum entre nous perfils de client. El principal repte és construir nous hàbits: aconseguir que es converteixi en l’acompanyant perfecte pels sopars, en un aperitiu, en les celebracions o fins i tot en una beguda d’afterwork. Volem que el Cava generi un “orgull de taula” tant a nivell nacional com internacional.

