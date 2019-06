Gairebé la meitat dels espectacles del Mercat de Música Viva de Vic seran estrenes

Marc Lloret Foto: Josep M. Montaner

La descoberta de la música és un dels puntals del Mercat de Música Viva de Vic. Per això, la programació de la 31a edició, que tindrà lloc del 18 al 21 de setembre, està marcada per les estrenes i preestrenes. De fet, 30 dels 70 espectacles es podran veure per primera vegada al certamen.En aquesta edició, presenten nou material A Contra Blues, Mazoni, Lagartija Nick, Joseba Irazoki, Maruja Limón, Gertrudis, Espaldamaceta, Lidia Damunt, Ferran Palau, Marco Mezquida, Mateo Kingman i Javier Rubial. Entre aquests destaca l'osonenca Carla Serrat que presentarà àlbum.De fet, el director artístic del MMVV, Marc Lloret ha explicat aquest matí durant la roda de premsa que hi ha molts artistes que tenen la voluntat de presentar el seu treball al mercat. Per això, els representa una "dificultat" seleccionar "70 propostes de les 900 que arriben".Una d'aquestes estrenes és l'espectacle inaugural. Per primera vegada, una guanyadora del Premi Puig-Porret serà l'encarregada d'obrir el certamen. Es tracta de Juliane Heinemann amb l'estrena de l'obra L'últim camí de Walter Benjamin , que es va donar a conèixer l'any passat. L'artista berlinesa apropa la figura de l'escriptor i filòsof alemany a través d'un viatge de música electrònica i textos de diversos poetes d'arreu, com Màrius Torres, Antonio Machado i Rainer Maria Rilke.Tal com ha explicat Lloret, que el guanyador del premi inauguri el certamen "no ha passat mai". "Això no vol dir que cada any sigui el concert inaugural, però té tots els elements d'una proposta interessant per obrir el MMVV", ha afegit". En aquest sentit, ha destacat la posada en escena de Heinemann i l'homenatge de Benjamin en els "últims dies de vida".Els concerts més multitudinaris del MMVV són a la plaça Major i al Sucre. Balkan Paradise Orchestra donarà el tret de sortida als concerts el divendres al vespre a la plaça. Després Koers presentarà el seu nou EP i la vetllada es tancarà amb l'estrena de Joan Garriga i el Mariatxi galàtic. Al Sucre, hi haurà Deba, Iseo & Dodosound i Lildami.L'endemà dissabte, Dorian, The Crab Apples i El Petit de Cal Eril seran a la plaça Major, mentre que al Sucre hi haurà sessió del DJ Ojete, concert de Búhos, Adala i The Same Song Band.Pel que fa a la programació infantil, s'han programat 2princesesbarbudes, La fada despistada, Marc Parrot i Eva Armisén, i Ruma.Lloret ha apuntat que, pel que fa a coproduccions, hi ha dues propostes: Nico Roig i Aurora+Dul-da. Roig estrenarà nou disc dissabte en què el públic viurà una experiència auditiva amb auriculars. "Escoltaran la música de manera poc habitual", ha apuntat.D'altra banda, la banda coreana Dul-da i el flamenc-jazz d'Aurora oferiran un espectacle inèdit que combina tradició i modernitat.Fruit de les jornades professionals que organitza el mercat, enguany el certamen tindrà accent portuguès. Actuaran a Vic els grups d'O Gajo, P.L.I.T, Palankalama, i Jorge Da Rocha. En aquest marc, Lloret ha destacat la proposta de Lina i Raül Refree que junts estrenen un espectacle on combinen el fado de la cantant portuguesa amb la visió pop del guitarrista i pianista català.Per la seva banda, l'alcaldessa de Vic Anna Erra ha destacat que el MMVV és un "altaveu de la indústria" i també "una oportunitat" per descobrir nous grups musicals i també escoltar bandes consolidades.Erra ha explicat que el certamen va tenir un impacte econòmic de 4,7 milions el 2017. També ha apuntat que les entitats privades generen més del 50% de la contractació, però que ha augmentat la contractació públic en un 20%. Internacionalment se situa el 17%.En aquest sentit, Lluís Cerarols, dels Serveis Territorials de Cultura a la Catalunya Central, ha apuntat que la contractació internacional "va en augment", i no només en el MMVV, sinó també en altres fires de referències de la zona, com la Fira Mediterrània de Manresa i la Mostra d'Igualada. Cerarols ha remarcat el paper d'aquests certàmens per dinamitzar les diferents disciplines artístiques, a més d'afavorir la contractació i impulsar la creació de públics.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor