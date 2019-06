Sanchis i Gordillo denuncien una campanya de «criminalització» contra TV3 i Catalunya Ràdio

Tant Gordillo com Sanchis han criticat que s'utilitzin els mitjans com a "arma llancívola" i que es perpetrin "atacs ferotges". "Parlar de conspiracions és ridícul però si llegeixes algunes notícies arribes a la conclusió que sí que hi ha una campanya de desgast, de desprestigi i fins i tot de criminalització de la feina que fan els mitjans i els periodistes", ha lamentat el director de la televisió pública catalana, que ha defensat la pluralitat i neutralitat dels informatius –"hi ha gent que pensa que encara estem intervinguts i d'altres que diuen que cal intervenir-los", ha exemplificat.Els dos directors han comparegut en la comissió – en què no hi han participat ni Ciutadans, ni el PSC ni el PP- en qualitat de testimonis per aportar la seva visió, tot i que finalment no es va acabar incloent els mitjans públics en el 155. Sí que han explicat que hi va haver intents "d'ingerències" per part de l'Estat i amenaces judicials, a més de repercussions per la intervenció de les finances de la Generalitat, anterior a l'aplicació del 155. Sobre si els periodistes van actuar amb "autocensura", Sanchis ha reconegut que potser sí que va pesar "en els ànims" a l'hora de fer alguns directes. "Tot això pesa i ha contribuït a generar un tipus de periodisme que també està afectat per la por", ha continuat.El director de TV3 també ha demanat "prudència" als partits que critiquen amb duresa els mitjans públics, que fan "afirmacions duríssimes i injustes". Els ha recordat que no poden carregar amb força i limitar-se a condemnar els fets quan els mitjans o periodistes que formen part d'aquest mitjà són agredits. "Sigueu prudents, sigueu més persona quan feu les crítiques i potser així evitarem el que passa després", ha reblat.Gordillo ha explicat que les agressions i assetjament a periodistes durant l'aplicació de l'article 155 va centrar-se especialment en la periodista i presentadora d'El Matí de Catalunya Ràdio, Mònica Terribas. Segons el director de la ràdio pública, "l'assetjament" a Terribas es va accentuar en l'entorn digital i les amenaces anònimes que va rebre va requerir que se li facilités protecció policial i que es reforcés també la presència de Mossos d'Esquadra a l'emissora.El director de Catalunya Ràdio ha aprofitat la seva intervenció per demanar una governança que revisi la "fortalesa" dels mitjans de comunicació. "Seria un bon blindatge", ha anotat Gordillo, que ha cridat a deixar-se de "regatejos curts" i plantejar-se una llei perquè sigui "legalment i materialment impossible" la intervenció dels mitjans públics catalans mitjançant el 155. "Depèn més de vostès que no pas de nosaltres", ha defensat Gordillo davant dels diputats de la comissió. Per la seva banda, Sanchis ha suggerit un canvi en la llei electoral.A més de Gordillo i Sanchis, també ha comparegut a la comissió la degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Neus Bonet, que ha explicat en relació a les agressions a periodistes que l'ens que representa treballa per un pacte amb el Departament d'Interior per publicar les resolucions de les denúncies. "Els directors dels mitjans no les acaben fent circular perquè no parlen d'ells mateixos", ha lamentat.També ha defensat que des del Col·legi de Periodistes no s'han posicionat políticament ni abans ni després de l'aplicació de l'article del 155, ha reivindicat un periodisme lliure d'ingerències polítiques o policials, respecte per la feina dels mitjans públics o privats i una garantia de la llibertat d'expressió i informació. "Cap situació per excepcional ha de comportar un pas enrere a la llibertat d'expressió", ha dit.