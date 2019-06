Ciutadans expulsa un regidor per donar suport a ERC

Ciutadans ha pres la decisió d'expulsar de les seves files Antonio Lanuza, des de dissabte regidor de la formació a l'Ajuntament de Cabrera d'Anoia. Segons han explicat a l'Agència Catalana de Notícies fonts de la formació, la decisió ve motivada pel fet que l'edil va donar el seu suport a ERC al ple d'investidura. El vot va fer que el PSC, la llista més votada al municipi, no obtingués l'alcaldia.Així, durant els propers quatre anys, el batlle serà Jaume Gorrea (ERC), qui ja va assumir el càrrec entre 2009 i 2015. Des de Ciutadans expliquen que, malgrat que les directrius de la formació era votar-se a un mateix, la decisió de Lanuza va ser "personal". Cs Anoia s'ha reunit aquest dimarts per analitzar la situació i decidir les mesures a emprendre, on han acordat l'expulsió i han iniciat els tràmits.Aquesta ha estat la primera vegada que la formació taronja es presentava a l'Anoia, on ha obtingut un total de cinc regidors en els vuit dels municipis on s'ha presentat.

