El TC rebutja una nova petició de Sànchez contra la sanció per gravar un missatge abans del 21D

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha decidit per unanimitat no admetre un incident de nul·litat presentat per a defensa de Jordi Sànchez que volia deixar sense efecte una decisió polèmica del tribunal. A principis de juny el tribunal no va donar empara a Sànchez que va recórrer al TC una sanció que li havia imposat el jutjat de vigilància penitenciària, que el va deixar un mes sense passejades per la presó per haver gravat un missatge per a la campanya electoral del 21-D.La decisió contenia un vot particular signat per tres magistrats que retreien als companys l'actuació i consideraven que calia atendre la petició de Sànchez. Dies més tard, però, van demanar esborrar el punt més conflictiu del vot particular. Per tot plegat, la defensa de Sànchez demanava deixar sense efecte la decisió però el TC apuntala les seves actuacions i recorda que les decisions de l'alt tribunal no es poden recórrer.El TC tanca la porta a donar la raó a Jordi Sànchez en una decisió que va trencar la unanimitat dins del ple. Tres magistrats del Tribunal Constitucional -Fernando Valdés, Juan Antonio Xiol Ríos i Maria Luisa Balaguer- van signar un vot particular crític amb els companys i, en un dels punts, els assenyalaven per haver eludit jurisprudència anterior del propi TC per no donar la raó a Sànchez.Dies més tard, es van acollir a un article de la llei que permet aclarir o rectificar errors materials (article 267.1 de la Llei orgànica del Poder Judicial) per modificar la part més polèmica. Van argumentar que formava part d'un escrit inicial que no es va debatre al ple i que el van signar "per error".Per tot plegat, la defensa de Jordi Sànchez va presentar un escrit demanat la nul·litat de la decisió. El TC, però, no accepta l'incident de nul·litat i assenyala jurisprudència del mateix tribunal on es recull que les sentències del TC no es poden recórrer i que, per tant, entenen que no se les pot deixar sense efecte.I remarquen que "l'única possibilitat" és demanar aclariments o rectificació d'errors que, segons el ple, és el que ja es va produir quan els tres magistrats crítics van sol·licitar modificar el vot particular en un escrit el 4 de juny.

