Òmnium inicia una campanya per reivindicar la mobilització i el dret a vot després del judici

El #JudiciDemocràcia i la futura sentència no frenaran les nostres ganes d’exercir drets fonamentals



Engeguem una campanya per explicar-ho i fer-ho arribar arreu del territori català! #HoTornaremAFer pic.twitter.com/CWEdHiLjWf — Judici a la Democràcia (@ElJudici) June 18, 2019

Òmnium Cultural ha iniciat una campanya amb la qual vol reivindicar la mobilització i el dret a vot després que el judici al referèndum de l'1 d'octubre de 2017 que s'ha produït al Tribunal Suprem hagi quedat vist per sentència.L'entitat presidida per Jordi Cuixart ha repartit tot de cartells pel territori en què s'hi pot llegir "Manifestar-nos, expressar, mobilitzar-nos, votar. Ho tornarem a fer" i amb els quals vol explicar que el judici i la futura sentència "no frenaran les ganes d'exercir drets fonamentals".Els missatges d'Òmnium es poden veure en 25 autobusos de l'àrea de Barcelona, en pantalles LED situades als accessos a la ciutat i en 185 cartells tipus OPI al transport públic.

