​Una dona s'enfronta a 15 mesos de presó per agredir una infermera a Salou

Una dona s'enfronta a 15 mesos de presó per colpejar una infermera al Centre d'Atenció Primària (CAP) de Salou, al Tarragonès. Segons l'escrit d'acusació del fiscal, la dona va acudir al centre cap a les quatre de la matinada del 17 de desembre del 2017 i, quan estava sent atesa per una infermera i una doctora, va colpejar la primera a l'ull. La pacient es trobava sota els efectes de begudes alcohòliques.La fiscalia considera que els fets constitueixen un delicte d'atemptat contra el personal sanitari -pel qual demana presó- i un delicte lleu de lesions pel qual sol·licita una multa de 1.080 euros. A més, demana que la processada pagui 90 euros d'indemnització a la infermera en concepte de responsabilitat civil.El ministeri públic considera que concorre l'atenuant de la responsabilitat criminal en el cas perquè l'agressora es trobava sota l'efecte de begudes alcohòliques.La infermera va patir un eritema conjuntival a l'ull dret que va trigar tres dies en curar-se. En un primer moment, van haver d'aplicar-li col·liris antiinflamatoris i pomada antibiòtica. El cas arribarà properament a judici als jutjats penals de Tarragona.

