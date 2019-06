El número 2 de Zoido defensa que l'actuació policial de l'1-O va ser «exemplar» i nega càrregues

José Antonio Nieto, que va ser secretari d'estat de Seguretat amb l'exministre de l'Interior Ignacio Zoido , ha tornat a defensar, de la mateixa manera que ho va fer al Tribunal Suprem, que l'actuació policial durant l'1-O va ser "exemplar". Ho ha dit davant del jutge Francesc Miralles, titular del jutjat d'instrucció 7 de Barcelona, que instrueix les causes dels ciutadans que van resultar ferits al llarg del dia del referèndum, amb més d'una quarantena d'agents investigats.Nieto, que ha comparegut per vídeoconferència -conjuntament amb tres agents investigats més-, ha afirmat que els votants eren "passius, però amb agressivitat", segons relaten fonts judicials, i que, per part dels agents, "no hi va haver violència extrema". De fet, el número 2 de Zoido ha atribuït la responsabilitat en tot moment a la magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Mercedes Armas, qui va emetre la interlocutòria que va emparar la intervenció policial. Nieto va estar en tot moment a la sala de comandament de Barcelona, amb el coronel Diego Pérez de los Cobos."Les porres són per a usar-les i no per a ensenyar-les", ha declarat davant del jutge, segons les mateixes fonts. L'interrogatori que s'ha allargat durant hores, també ha inclòs retrets als Mossos d'Esquadra i, en especial, contra el major Josep Lluís Trapero. Al respecte, el jutge Miralles ha tallat diverses vegades l'exsecretari d'estat de Seguretat, a qui ha avisat: "No estem aquí jutjant d'actuació de Trapero".Nieto ha reconegut saber només allò que va veure a la televisió des del centre de comandament, i ha destacat "insults" i un ambient hostil envers els agents. Segons ha dit, només es va actuar en col·legis on sabien que no es podrien veure acorralats, tot i que ha denunciat que a l'escola Ramon Llull els ciutadans van tenir "segrestats" els agents durant mitja hora. Sobre el fet d'actuar o no en centres privats, l'exsecretari d'estat de Seguretat ha tirat pilotes fora, sense respostes concretes.L'exnúmero 2 de Zoido també ha afirmat que ell no va donar l'ordre de detenir cap ciutadà, i també ha afirmat que, si a les 15.00 hores es van aturar les càrregues policials, és perquè els agents ja en portaven moltes hores treballant. "S'havien llevat a les 5.00 del matí", ha etzibat, tal com indiquen fonts que han estat presents en la compareixença.L'interrogatori, però, ha estat d'alt voltatge amb el jutge, que li ha recriminat diverses vegades que no hagués vist les imatges que estan en aquest procediment. De fet, sostenen fonts judicials, el pes de l'interrogatori l'ha portat Miralles, que ha estat incisiu en determinats aspectes, com ara les actuacions policials contra la ciutadania. El jutge ha recordat que diverses persones van acabar amb ossos trencats i lesions greus.Pel que fa als drets fonamentals, Nieto ha afirmat que estaven protegits i que, si hi va haver alguna vulneració, va ser a causa de les decisions dels caps de grup.Nieto exercia llavors el càrrec polític dins del Ministeri d'Interior amb més rang sobre el terreny, en la preparació de l'operatiu policial de l'1 d'octubre. De fet, va participar en la junta de seguretat de Barcelona i informava puntualment el ministre de l'Interior, Cristóbal Montoro. En la seva declaració com a testimoni al Tribunal Suprem -en el marc del judici de l'1-O-, va descriure la violència policial com la "mínima força imprescindible" per impedir la votació, i es va fer responsable d'ordenar el dispositiu per frenar el referèndum. "Jo vaig ordenar que es continués amb el previst", va destacar, al temps que afirmava que l'actuació policial va seguir els paràmetres de "proporcionalitat".L'exnúmero dos del Ministeri de l'Interior també va remarcar que "tècnicament" no hi va haver càrregues, sinó "ús de la força". I respecte de la suposada violència es va produir durant la jornada del 3 d'octubre, va assenyalar directament els comitès de defensa de la República (CDR).

