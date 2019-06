Corbacho abandona Valls i complica la majoria a Colau

Barcelona 2019 Totes les dades Cens total: 1.142.430 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 756.007 66,17% Abstencions: 386.437 33,83% Vots nuls: 2.012 0,27% Vots en blanc: 2.625 0,35% Partit Vots % Regidors

Celestino Corbacho abandona Miquel Valls i s'integrarà al grup de Ciutadans, segons ha avançat Crónica Global i ha confirmat. El divorci arriba només 24 hores després d'una altra ruptura: la de Cs, que va trencar amb Valls per haver fet alcaldessa Ada Colau Aquesta decisió de Corbacho trenca l'estratègia de l'exprimer ministre francès, que va facilitar la investidura de Colau amb tres vots del seu grup (el seu, el d'Eva Parera i el de Corbacho), que sumats als de Barcelona en Comú i el PSC són 21, la majoria absoluta al consistori. Ara, amb la seva decisió, l'alcaldessa té el suport només de 20 regidors.Segons fonts coneixedores del tema, en la decisió de l'exalcalde de l'Hospitalet de Llobregat i exministre socialista de Treball hi pot haver tingut un paper important el nou cartipàs a la Diputació de Barcelona. Ciutadans hi tindrà un pes rellevant i Valls en quedarà al marge. Ara, Valls queda només amb la regidora Eva Parera. Corbacho presidirà el grup de Ciutadans, tot i mantenir la seva condició d'independent, format per quatre regidors.

