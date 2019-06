«Fer dels Pirineus una icona global»: l'aposta dels Ferrocarrils per aquest estiu

"Fer del Pirineu una icona global", aquest és l'objectiu que, segons el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Ricard Font, té la companyia. Ho ha dit aquest dimarts a l'Espai de la Llum en la presentació de les novetats per a la temporada d'estiu 2019.Entre les implementacions, destaquen les noves estacions i destinacions turístiques de muntanya: la Molina, Vall de Núria, Espot, Port Ainé, Vallter 2000 (a la comarca del Ripollès), Montserrat i els trens turístics Tren dels Llacs (que recorre diversos rius i llacs lleidatans) i Tren del Ciment (que uneix la fàbrica de ciment Asland de Castellar de n'Hug amb Guardiola de Berguedà).Amb aquestes novetats es pretén dinamitzar el turisme i la pràctica de l'esport a Catalunya i treballar per l'equilibri territorial i la desestacionalització. Es vol aconseguir un balanç equitatiu i igualitari en tot l'àmbit català i, alhora, crear negoci durant els 365 dies de l'any.Font ha destacat la importància de les estacions de muntanya i ha afirmat que pretenen "que siguin la porta d'entrada dels parcs naturals". També es vol potenciar les "comarques actives" de muntanya i les "activitats turístiques i gastronòmiques". Així mateix, el president també ha prioritzat "la salut" dels conciutadans: "Anar a gaudir de la muntanya també és un actiu per millorar la salut".Ha fet també menció a l'"atractiu global" de les muntanyes catalanes més representatives, els Pirineus, i ha destacat la intenció que es converteixin en un atractiu turístic a escala internacional. "Que els turistes que vinguin a veure Barcelona també pensin que tenen l'oportunitat d'anar a veure la Vall de Núria, pujar a Port Ainé o fer una baixada per les Aigües Braves", ha comentat Font.A més a més, des dels FGC també impulsen diverses activitats dirigides a tota mena de públic. Destaca, per exemple una nova ruta enoturística: l'Enotren. Aquesta fomenta el turisme cultural i l'enoturisme a partir de la Denominació d'Origen Pla de Bages i es desplaça per llocs tan emblemàtics del territori català com Montserrat, la Cova de Sant Ignasi o la ciutat de Manresa.

