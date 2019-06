Un nou barri coronat per una piràmide a les Tres Xemeneies de Sant Adrià

Construir una piràmide de vidre, a l'estil de la del Louvre de París però més gran, als peus de les Tres Xemeneies de Sant Adrià del Besòs, propietat d'Endesa i que van funcionar com a part d'una central tèrmica entre el 1970 i el 2007. Ara, un actor i promotor egipci, Mohamed Aly, planteja un projecte faraònic que inclou una Universitat Mediterrània per la Pau i el Coneixement. "Vull connectar Barcelona i Alexandria", ha explicat durant la presentació de la proposta a l'Hotel Alexandra de Barcelona.Acompanya de desenes de periodistes vinguts expressament d'Egipte, Aly s'ha reivindicat com un fill de família de classe mitjana que ha prosperat gràcies als negocis. Dur a terme la seva última gran idea, però, no li serà fàcil.L'àrea de les Tres Xemeneies ocupa 32 hectàrees entre Sant Adrià i Badalona i l'última gran pastilla de terreny que queda lliure d'edificacions a l'àrea metropolitana. La propietat de la reparteixen Endesa (42% dels terrenys), Metrovacesa (controlada pel Santaner i el BBVA, un 28%), l'Ajuntament de Sant Adrià (15%) i el Consell Comarcal del Barcelonès (15%).A més, la Generalitat té en marxa un Pla Director Urbanístic (PDU) que preveu transformar un total de 92 hectàrees de l'entorn de les xemeneies, ocupades actualment per magatzems i àrees industrials. En el seu primer esborrany, el PDU preveia la construcció de 1.700 habitatges en edificis de fins a 15 plantes. En total, el pla preveia un 47% d'espai dedicat a usos residencials i un 53% a activitat econòmica.També preveia la creació d'un gran edifici de 20.000 metres quadrats destinat a activitat comercial i equipaments. Aly, doncs, haurà d'aconseguir que el seu projecte quadri amb les intencions de la Generalitat i també convèncer els veïns de la zona, organitzats en la Plataforma per a la Conservació de les Tres Xemeneies, que ja van rebutjar el PDU.El PDU va acompanyat d'un procés participatiu que es va dur a terme a finals del 2018. Un cop culminat, la Generalitat es va comprometre a fomentar els usos d'investigació ciència i educació a les Tres Xemeneies i la sala de turbines de l'antiga tèrmica. També a fer un nou parc marítim com a espai d'oci, a soterrar les vies del tren i a estudiar una rebaixa de l'edificabilitat prevista al pla incial.Presentat com "el senyor artista", Aly ha comparegut davant dels mitjans aquest dimarts acompanyat del seu equip. L'exrector de la Universitat de Barcelona, Màrius Rubiralta, l'empresari Rafel Salanova i l'arquitecte Luis Alonso l'han acompanyat en la presentació. Salanova i Alonso ja van fer tàndem amb un projecte d'hipòdrom al Baix Llobregat, quan la zona aspirava a acollir el complex Eurovegas. Ara volen impulsar un nou negoci, però com serà possible fer-lo rendible? "Volem urbanitzar i crear una nova àrea ciutadana", ha avançat Salanova. Dit d'una altra manera, fer el nou barri que sempre ha volgut impulsar el PSC des de Sant Adrià.Tot plegat al voltant d'un Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) com les Tres Xemeneies, que són l'edifici més alt de Catalunya i que es troben en estat de deteriorament. La seva reparació costaria nou milions d'euros i l'Ajuntament de Sant Adrià i Endesa ja han protagonitzat més d'un estira i arronsa sobre qui ha d'assumir la inversió.Els membres de l'equip promotor plantegen el seu projecte amb l'antiga tèrmica com a joia de la corona i tot i la idea que aculli la Universitat per la Paui el Coneixement, els usos de l'espai encara estan per definir. "Ha de ser un contenidor flexible, obert per anar recollint noves aportacions en el futur", ha dit Alonso. EL mateix equip ha apuntat la possibilitat d'acollir el Museu de la Pau de les Nacions Unides, un equipament que actualment no existeix.L'objectiu dels impulsors és que els terrenys siguin de titularitat pública, per així poder-los explotar en règim de concessió, però asseguren que hi ha interès d'alguns inversors per comprar les 32 hectàrees. Una adquisició que suposaria una inversió de 700 o 800 milions d'euros.Aly i els seus socis han optat pel concepte de la pau com a targeta de presentació del seu projecte. Més enllà de la universitat i el museu, també han posat sobre la taula la idea d'un passeig de la pau, a l'estil del passeig de la fama de Hollywood.Aquest, però, no serviria per homenatjar estrelles de cine sinó els guanyadors del Premi Nobel de la Pau. El nou passeig, uniria Barcelona amb Sant Adrià a través del front marítim dels dos municipis.Sigui com sigui, al projecte li queda molt camí per recórrer, i tal com ha reconegut Alonso, l'objectiu és que la piràmide sigui un "regenerador absolut" de la zona. És a dir, que atregui els inversors.Segons els promotors, la Generalitat és coneixedora del projecte però l'equip impulsor de l'anomenat "Colós adrianenc del Mediterrani" encara no ha mantingut cap reunió formal amb el Govern.

