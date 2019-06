La portaveu del Govern es disculpa per la polèmica de les preguntes en castellà

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha demanat "excuses" aquest dimarts pel "to" de la setmana passada durant la roda de premsa posterior al consell executiu, en la qual hi va haver polèmica per les preguntes en castellà. Budó insistia que només es podia demanar la versió en castellà d'aquelles qüestions ja fetes en català, i va mantenir aquesta visió malgrat les queixes dels periodistes de mitjans audiovisuals espanyoles que insistien amb les seves preguntes.El to, ha apuntat Budó, no va ser "el més correcte". "Soc de les que pensa que els errors han de servir per aprendre i millorar. Demano excuses pel to de veu", ha apuntat Budó, que va debutar com a portaveu el 26 de març en substitució d'Elsa Artadi, que va posar rumb a l'Ajuntament de Barcelona. Abans de ser consellera, la portaveu del Govern va ser alcaldessa de la Garriga en dues etapes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor