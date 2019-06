Bellvitge implanta el seu primer cor artificial, el segon a l'Estat

El Hospital de Bellvitge ha implantado su primer corazón artificial total, una compleja operación muy excepcional en España. Felicitamos por este nuevo hito a todo el equipo, que desde hace años es referente en asistencia circulatoria mecánicahttps://t.co/NDHGA4dBpK pic.twitter.com/AqsTpxF9r7 — Hospital Bellvitge (@hbellvitge) June 18, 2019

L'Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha implantat el seu primer cor artificial total, un procediment que es fa amb èxit per segona vegada a l'Estat després d'una experiència a Navarra, i que era l'única opció que tenia un pacient de 30 anys per recuperar-se de la hipertensió pulmonar que li impedia rebre un trasplantament de cor.L'ha rebut un home que tenia insuficiències als dos ventricles del cor, la qual cosa li impedia rebre un implant parcial d'un ventricle, motiu pel qual han optat per aquest cor artificial total -del model SynCardia- com a "baula final" de la teràpia que li permetrà esperar un trasplantament de donant, han explicat en roda de premsa aquest dimarts el cap de Cirurgia Cardíaca de l'hospital, Albert Miralles, el cirurgià Daniel Ortiz i el cardiòleg José González.A preguntes dels periodistes, Ortiz ha explicat que el pacient de Navarra no va trobar un donant i va tenir complicacions, per la qual cosa va morir abans d'abandonar l'hospital, mentre que el de Bellvitge és troba actualment estable a la unitat de vigilància intensiva (UCI) després de rebre'l el 27 de

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor