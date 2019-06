Miquel Pueyo preveu penjar a la Paeria el llaç groc i una pancarta de suport als presos polítics

L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, no va penjar el llaç groc que la Crida per Lleida li va entregar per tal que el col·loqués el dia de la investidura. El Paer en cap va argumentar en el seu primer discurs com alcalde que la seva intenció és actuar sense fer improvisacions.És per això que el nou alcalde pretén fer passar per ple les accions que estiguin encaminades a mostrar la solidaritat amb els presos polítics i exiliats com seria penjar llaços grocs i pancartes. Pueyo confia que aquestes qüestions siguin aprovades en sessió plenaria amb el suport d'ERC, de JuntsxCat i també del Comú, que tot i no definir-se com una formació independentista sí s'ha mostrat crític amb la repressió contra els líders independentistes.

