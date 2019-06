GRÀFIC Les dones, per primera vegada majoria a l'Ajuntament de Vic

% HOMES I DONES A L'AJUNTAMENT DE VIC

Anna Erra, el passat dissabte, amb la vara d'alcaldessa. Foto: Josep M Montaner

Totes les dones a l'Ajuntament de Vic



Montserrat Roca Puig (Alianza Popular-Partido Demócrata Popular-U.Libe) - 1983-1983

M. Dolors Mariné Figueras (Osona-83. Socialisme i Progrés) - 1983

Isabel Alonso Porres (Osona-83. Socialisme i Progrés) - 1983

Dolors Martos Moreno (Osona-83. Socialisme i Progrés) - 1983



M. Carme Barcons Matavera (CiU) - 1987

Montserrat Roca Puig (Independents per Vic) - 1987



M. Carme Roquer Soler (PSC) - 1991

M. Carme Barcons Matavera (CiU) - 1991

Montserrat Aliberch Goula (CiU) - 1991

Montserrat Rovira Costa (PSC) - 1991



M. Carme Roquer Soler (PSC) - 1997

Montserrat Aliberch Goula (CiU) - 1997

Dolors Rovira Puig (CiU) - 1997

Montserrat Lorenzo Avila (CiU) - 1997



Montserrat Aliberch Goula (CiU) - 1999

Dolors Rovira Puig (CiU) - 1999

M. Lluïsa Carbonell Tomàs (PSC) - 1999



Lourdes Miquel Sabatés (CiU) - 2003

Anna Bonafont Castillo (CiU) - 2003

M. Lluïsa Carbonell Tomàs (PSC) - 2003

M. Dolors Pena Buxó (PSC) - 2003



Anna Erra Solà (CiU) - 2007

Montserrat Rovira Costa (CiU) - 2007

Mercè Vidal Vila (PSC) - 2007

M. Dolors Pena Buxó (PSC) - 2007

Gràcia Ferrer Codinachs (ERC) - 2007

Laia Jurado Canadell (CUP) - 2007

Marta Riera Camps (PxC) - 2007

Susagna Roura Pujols (CiU) - 2010-2011



Anna Erra Solà (CiU) - 2011

Montserrat Rovira Costa (CiU) - 2011

Marta Riera Camps (PxC) - 2011

Maria Pilar Catalán Expósito (PxC) - 2011

Cristina Gayoso Hernández (PxC) - 2011

Georgina Rieradevall Tarrés (CUP) - 2011-2012

Laia Jurado Canadell (CUP) - 2011-2012

Mari Moyano Fernández (PSC) - 2011



Anna Erra Solà (CiU) - 2015

Susagna Roura Pujols (CiU) - 2015

Fabiana Palmero (CiU) - 2015

Maria Carme Bover Franquesa (CiU) - 2015

Maria Balasch Pla (ERC) - 2015

Margarida Tió Codina (ERC) - 2015

Sara Blázquez Castells (Capgirem Vic-CUP) - 2015

Katia Juncks Kammers (Capgirem Vic-CUP) - 2015



Anna Erra Solà (JxCat) - 2019

Elisabet Franquesa Roca (JxCat) - 2019

Susagna Roura Pujols (JxCat) - 2019

Fabiana Palmero (JxCat) - 2019

Núria Homs Molist (JxCat) - 2019

Bet Piella Pons (JxCat) - 2019

Núria Vergés Vilarrubia (JxCat) - 2019

Maria Balasch i Pla (ERC) - 2019

Victoria Terricabras i Tarin (ERC) - 2019

Sandra Noemí Quilez Lopez (ERC) - 2019

Sara Blázquez Castells (Capgirem Vic-CUP) - 2019

Carla Dinarès Ayats (Capgirem Vic-CUP) - 2019

Carme Tena Lameiro (PSC) - 2019

Les dones són majoria a l'Ajuntament de Vic per primera vegada a la història. Amb la constitució del consistori dissabte passat, es va poder veure una imatge ben diferent de les altres ocasions: les regidores superaven en nombre als regidors. Hi ha 13 dones i 8 homes. Es tracta d'una xifra insòlita tenint en compte que en els 40 anys de democràcia, només hi ha hagut 38 regidores.Segons les dades a les quals ha tingut accés, la democràcia va arribar a la capital sense cap dona. Als següents comicis, el 1983, ja n'hi havia 4, però només 3 van estar-hi tot el mandat. Aquesta xifra es va mantenir -amb baixes i altes entremig- fins al voltant del 2007, quan es va duplicar amb 8 dones que s'han mantingut fins aquest mandat que acaba (2015-2019). Tot i això, molt lluny de la majoria.Cal destacar que Anna Erra va ser la primera alcaldessa el 2015, i que ha revalidat l'alcaldia amb majoria aquest 2019. Ho ha fet amb una llista en què, a més, les dones ocupaven les primeres posicions. D'altra banda, també han estat uns comicis en què tres de les nou llistes han estat encapçalades per dones i algunes de les quals han estat paritàries o cremallera (home-dona).A més de l'alcaldessa Anna Erra, les noves regidores de Vic són Elisabet Franquesa, Susagna Roura, Fabiana Palmero, Núria Homs, Bet Piella i Núria Vergés per JxCat; Maria Balasch, Victoria Terricabras i Sandra Noemí Quilez per ERC; Sara Blázquez i Carla Dinarès per Capgirem Vic (CUP); i Carme Tena del PSC.

