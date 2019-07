L'interventor municipal qüestiona una indemnització a un alt càrrec de Turisme de Barcelona

Agustí Colom: "Genera dubtes si des del sector públic es poden pagar indemnitzacions per sobre de la normativa com a l'empresa privada. És discutible"

Les turbulències a Turisme de Barcelona continuen i ara la gestió és qüestionada també per l'interventor de l'ajuntament gràcies a indemnitzacions milionàries en aquest cas a un dels alts directius del consorci de col·laboració públic-privada.L'ens està a les portes d'estrenar president perquè Joan Canadell, ara al capdavant de la Cambra de Comerç de Barcelona gràcies a la llista promoguda per l'ANC, substituirà previsiblement Joan Gaspart després de 25 anys de mandat. El canvi en la cúpula se suma a uns mesos en què l'anterior director general, Jordi William Carnes, es va veure abocat a tornar 15.000 euros de depeses no justificades pagades amb una Visa pública. Ara, segons ha pogut saber, el consorci ha abonat almenys una indemnització pactada que l'interventor de l'Ajuntament de Barcelona no veu gens clara.En els darrers mesos hi ha hagut tres persones a les quals s'ha indemnitzat de forma pactada perquè deixin de treballar a Turisme de Barcelona. El cas envoltat de polèmica, però, és el de Jaume Tomàs Vidal. Es tracta del fins ara director de productes turístics i infraestructures, que va ser formalment acomiadat el 31 de març amb una indemnització consensuada de 140.000 euros. Els motius al·legats són "inadaptació del treballador a eines tecnològiques" i "ineptitud sobrevinguda per coneixement d'idiomes".Fonts coneixedores del cas expliquen que els dubtes sobre la naturalesa d'aquesta indemnització, pagada amb diners públics, són nombrosos. Així ho manifesta també l'informe encarregat per l'exregidor de Turisme Agustí Colom a l'interventor de l'Ajuntament. "Genera dubtes si des del sector públic es poden pagar indemnitzacions per sobre de la normativa com a l'empresa privada. És discutible", argumenta l'exregidor en declaracions a aquest diari. Colom afegeix que, si va encarregar l'informe és perquè no "veia clara ni la quantitat ni els motius" de la indemnització pactada pel consorci amb l'extreballador.Segons els càlculs cenyits a l'estatut dels treballadors, la indemnització que hauria correspost a Tomàs -en edat de jubilació- per l'acomiadament seria de 75.158,14 euros, com recull l'informe de l'interventor. A més, el currículum de Tomàs constata que suma anys treballant al consorci sense que hi constin aquests coneixements idiomàtics ni tecnològics que ara se li recriminen. De fet, segons el seu currículum, té estudis primaris i estudis de disseny no reglats cursats als anys 70. L'acomiadament pactat, a més, no ha estat debatut ni pel comitè executiu ni pel consell general de Turisme de Barcelona i s'ha efectuat ja amb Joan Torrella com a director general -el successor de William Carnes- i mentre es preparava la sortida de Gaspart de la presidència.Tomàs ha treballat al consorci en dues tongades. Abans, però, havia tingut càrrec a l'Ajuntament de Barcelona mentre governava el PSC. Del 1983 al 1993 va ser director de serveis del districte de Nou Barris, i entre 1993 i 1994 sotsdirector de l'Institut Municipal de Recaptació de Barcelona. Va ser l'any 1994 quan va trepitjar per primera vegada Turisme de Barcelona com a gerent de nous productes, càrrec que va ostentar durant cinc anys. L'any 2007, però, va ser nomenat director de l'àrea d'urbanisme i territori de l'Ajuntament de Badalona, quan estava sota la batuta de l'alcaldessa socialista Maite Arqué i, després, de Jordi Serra. L'any 2011, però, Xavier Garcia Albiol va guanyar les eleccions municipals i es va quedar sense el càrrec de confiança obtingut.Va ser aleshores quan va tornar a sol·licitar el seu reingrés a Turisme de Barcelona, d'on tenia una excedència. En el moment de demanar-ho, però, ja va plantejar una possible indemnització per acomiadament pactat. Tomàs tenia un sou anual de 76.202,11 euros (6.350,18 euros mensuals).ha tingut accés a un intercanvi de correus electrònics enviats pel representant legal del consorci, Valentín Ramón, en el qual es calculava el cost que tindria acomiadar-lo. Finalment, però, no s'ha executat fins a vuit anys després i amb una xifra acordada que és el doble de la d'un acomiadament improcedent. Fonts coneixedores del cas es pregunten si estan davant d'una "indemnització pactada" a partir d'un litigi "fingit".De fet, l'exregidor de Turisme Agustí Colom va encarregar un informe a l'interventor de l'Ajuntament sent conscient que en cap òrgan s'havia debatut l'acomiadament de Tomàs. En aquest document, es conclou que els poders atorgats el 20 de gener del 2012 per l'aleshores director general al lletrat intervinent en el procediment per pactar la indemnització "inclouen la potestat de transigir sense cap mena de limitació". "L'informant considera molt dubtós que el poder donat estigués emparat pels estatuts o per l'acord del consell executiu del 15 de juny del 2010 per atorgar un poder tan ampli", diu l'informe.Amb tot, amb l'expedient tan avançat, el document ja establia que seria "molt difícil" no procedir a l'execució del pagament acordat tenint present que potser els costos de no abonar la totalitat dels 140.000 euros podien ser majors en cas de denúncia. De fet, inicialment Turisme de Barcelona va abonar a Tomàs només la meitat de l'import al mes de maig. Finalment, l'ha abonat completament després de la demanda presentada per l'extreballador.Colom reflexiona que ja en la darrera fa del mandat municipal va plantejar un acord de canvi d'estatuts amb el nou equip que es faci càrrec de Turisme de Barcelona. Cal, assegura, estipular competències perquè ara hi ha "massa capacitat" del director general, que la presa de decisions siguin col·legiades i que hi hagi una fiscalització prèvia i posterior. També que si l'interventor de l'Ajuntament estableix un criteri i no es compleix, s'incorri en responsabilitat dels dirigents del consorci. Colom ja ha esgotat el seu mandat i, Turisme de Barcelona, obviant el que va dir l'interventor, ha abonat tots els diners.

