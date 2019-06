Sánchez se sotmetrà «aviat» a la investidura encara que no tingui garantits els suports

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha assegurat aquest dimarts que l’equip de Pedro Sánchez està negociant per aconseguir els suports necessaris per a la investidura, tot i que ha advertit també que el líder del PSOE s’hi presentarà "amb suports o sense".Tal com va apuntar aquest dilluns el secretari d’organització del PSOE, José Luis Ábalos, la investidura tindrà lloc "aviat", malgrat que encara no hi ha data concreta. "S’està negociant, i espero que tinguem els suports tan aviat com sigui possible", ha afirmat Narbona, que ha apuntat que "i no s’estigués negociant no seria responsable" anar a la investidura, "Dono fe que es treballa molt", ha ressaltat.Al mateix temps, la dirigent socialista "espera" que no hi hagi noves eleccions, una de les opcions que hi ha damunt la taula per pressionar Ciutadans per l'abstenció.

