Amnistia Internacional exigeix l'alliberament dels Jordis un cop acabat el judici

Amnistia Internacional ha tornat a demanar aquest dimarts l'alliberament immediat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, un cop acabat el judici del procés. L'ONG ja ha insistit en reiterades ocasions que els Jordis han de ser posats en llibertat, però ara, acabat el judici oral, considera que és "el moment de revisar la seva situació de presó provisional i procedir a excarcerar-los". En aquest sentit, Amnistia ha lamentat que la Fiscalia (i l'Advocacia de l'Estat) ja s'hagi oposat a l'alliberament dels presos.L'organització alerta que, segons els estàndards internacionals de drets humans, com més s’allarga la presó provisional, més necessitat hi ha d'un examen rigorós que determini si segueix sent necessària i proporcionada.L'ONG ha assenyalat en repetides ocasions que en cas de demostrar-se que van convocar manifestants els dies 20 i 21 de setembre de 2017 amb la finalitat d'impedir una operació policial lícita, això podria ser objecte de retret penal. No obstant això, la resposta per part de les autoritats no pot suposar "una restricció excessiva i desproporcionada de drets humans" com són els d’expressió i de reunió pacífica.En el cas dels exmembres del Govern, Amnistia assenyala que, d'acord als estàndards internacionals, la presó provisional s'ha de sotmetre igualment a revisió judicial. "Aquesta petició no suposa en cap cas una valoració sobre la seva responsabilitat penal", apunten en un comunicat.L'organització ha explicat que ha observat totes les sessions del judici celebrat en el Tribunal Suprem a Madrid, però deixen clar que fins que no hi hagi sentència no es farà pública una valoració sobre el procediment judicial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor