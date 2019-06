L'autòpsia confirma que la menor de Mataró va ser assassinada

L'autòpsia ha confirmat que la menor de 13 anys que va ser trobada morta a Mataró va ser assassinada. La policia va trobar el seu cadàver diumenge a la nit a casa seva després de rebre un avís pels volts de les 22 hores.Segons fonts policials, la noia tenia un tall al coll per arma blanca. Un conegut de la mare l'hauria trobat després de rebre una trucada de la mare, que estava de viatge a Rússia. Ara, la policia busca el seu germà, de 16 anys, que s'hauria quedat cuidant de la menor. El jove està desaparegut.La comissió judicial de guàrdia de Mataró, formada per una magistrada, una lletrada, el fiscal i el forense, es va traslladar diumenge a l'habitatge per procedir a l'aixecament del cadàver. El cas l'investiga el jutjat d'instrucció número 3 de Mataró i està sota secret de sumari.L'immoble on va tenir lloc el succés està situat al número 83 del carrer Burriac, al barri de Cerdanyola, un dels extrems de la ciutat i a tocar de la C-60.L'Ajuntament de Mataró lamenta "profundament" la mort violenta d'una adolescent, a qui un amic de la família va trobar diumenge a casa seva amb un tall al coll. En un comunicat conjunt aprovat per tots els grups municipals, el consistori condemna qualsevol tipus de violència i es mostra "encara més consternat" en aquest cas en tractar-se d'una menor d'edat.Per compartir l'enuig, s'ha convocat una concentració davant l'Ajuntament per aquest mateix dimarts a dos quarts de set de la tarda.

