Retiren les restes d'una avioneta del 1964 a la Cerdanya

Un equip conformat per efectius del cos d' Agents Rurals i personal de l' Agència Catalana de l'Aigua (ACA), de l'Ajuntament de Guils de Cerdanya i de l'estació d'esquí nòrdic de Guils Fontanera, a més de voluntaris, han treballat en la retirada de les restes d'una avioneta que l'any 1964 va aterrar de manera forçosa a la Font Negra; un paratge situat a uns 2.200 metres d'altitud i integrat a l'espai d'interès natural de la Tossa Plana de Lles - Puigpedrós.L'incident no va causar cap víctima mortal, ni tampoc ferits i es va produir "una nit que nevava molt, feia molt vent i torb", segons ha explicat l'alcalde de Guils, Josep Mendo, que ha afegit que el pilot va optar per dur a terme aquesta maniobra en veure que hi havia llum a la zona de La Tor de Querol (Cerdanya).Tot i que l'aeronau va caure al damunt de la zona de les Canals, punt que limita els termes municipals de Guils de Cerdanya i La Tor de Querol, el vent i les allaus han propiciat que, amb el pas del temps, diversos trossos de ferralla s'hagin anat dispersat muntanya avall, fins i tot a l'àrea de l'estació d'esquí nòrdic de la localitat.Davant d'aquesta situació, i tenint en compte l'impacte visual que generava, es va decidir que calia retirar tot aquest material. L'operació s'ha dut a terme aquest dilluns, abans que els ramats de bestiar s'instal·lin en aquest entorn, tal com ha dit Mendo.Per la seva banda, el cap de l'àrea bàsica del cos d'Agents Rurals de la Cerdanya, Josep Pujol, ha destacat que el paratge on es van localitzar les restes de l'aparell, forma part de la Reserva Nacional de Caça de la Cerdanya - Alt Urgell i està a prop de la zona on hi ha la captació d'aigües de Guils i Puigcerdà.En aquest sentit, ha dit que gràcies a l'execució, fa un parell d'anys, d'unes obres de modernització d'aquesta xarxa hídrica, es va millorar el camí a través del qual s'ha pogut transportar tot el material.Ara, la ferralla s'ha agrupat en una zona accessible per arribar-hi en camió, amb la intenció que, pròximament, es traslladi als punts pertinents per poder efectuar una gestió adequada d'aquests residus.Tot i que Pujol ha dit que les restes de l'avioneta no suposaven pràcticament cap amenaça mediambiental, calia retirar-les de la zona.El cap dels Agents Rurals de la Cerdanya també ha destacat que l'actuació que han dut a terme ha estat de caire "excepcional" i ha agraït que aquesta hagi estat possible gràcies a la "suma d'esforços" entre els diferents agents implicats.

