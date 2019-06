El PP furga en les contradiccions de Cs i afirma que donar suport a Colau és un «mal negoci»

El Partit Popular català vol aprofitar els problemes interns a Ciutadans per recuperar posicions dins de l'espai constitucionalista. I fer-ho plantant batalla ideològica. Aquest dimarts, ha presentat un projecte de "Llibre blanc de Catalunya en Llibertat". El líder de la formació, Alejandro Fernández, ha considerat que el constitucionalisme necessita construir una alternativa dinàmica que planti cara al sobiranisme. "Jordi Pujol -ha assegurat Fernández- va reeixir en la construcció d'un projecte nacional, l'anomenat Catalunya 2000, basat en la penetració de tots els ressorts de la societat per part del nacionalisme", i cal plantejar una alternativa a aquest projecte.Fernàndez ha negat que el projecte de llibre blanc estigui pensat "contra Ciutadans", sinó com a "alternativa al sobiranisme". L'únic que ha dit sobre la situació que viu Ciutadans a Barcelona és que la considera "desconcertant". Ha afirmat, en relació a tornar a penjar el llaç groc a la façana de l'Ajuntament, que "donar el suport a Colau perquè es comporti igual a Maragall és un mal negoci" per a Ciutadans . El dirigent popular ha assegurat que Colau "s'està comportant com una separatista".Alejandro Fernández vol que la seva iniciativa sigui un "revulsiu" pel constitucionalisme, que necessita "un projecte compartit al marge d'ideologies de dreta i esquerra". Ha afirmat que la iniciativa serà oberta també a altres formacions polítiques que s'hi vulguin afegir.El PP preveu fer un acte públic de presentació amb les prop de vint entitats que "defensen la Catalunya plural" i que col·laboraran amb el projecte. S'organitzaran quatre grups de treball centrats en quatre grans temes. Un dels principals és enfortir l'Estat i fer-lo més visible institucionalment a Catalunya, amb un reforçament de les sotsdelegacions del govern espanyol i els ports de l'Estat a Catalunya. No es tracta, ha dit, de retornar competències sinó de fer que les gestionin els catalans constitucionalistes.Un altre punt és l'enfortiment dels constitucionalistes catalans, motivant els funcionaris que volen marxar de Catalunya i ajudant a les associacions que defensen el bilingüisme i la pluralitat. Un tercer aspecte és aconseguir una "refundació democràtica" de la Generalitat, amb una despolitització de l'administració catalana. I un quart tema és treballar per recuperar el lideratge de Catalunya a l'Estat, retornant a la posició guanyadora de l'economia catalana.

