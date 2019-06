Colau admet que s'ha plantejat plegar i que segurament no es tornarà a presentar

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha admès que s'ha plantejat deixar la política els últims dies, perquè han estat unes setmanes "molt difícils" amb uns llenguatges "molt durs" per part d'ERC. Colau s'ha emocionat i ha hagut d'aturar un moment una entrevista a RAC1 quan ha fet esment dels seus fills.En tot cas, ha dit que està "pràcticament segura" que no es tornarà a presentar a les properes eleccions, i ha lamentat que l'acusin d'"aferrar-se a la cadira" quan Ernest Maragall porta "més de 40 anys ocupant càrrecs". També ha criticat el "doble discurs" d'ERC sobre els pactes amb el PSC, i ha afegit que li hagués agradat que haguessin consultat les seves bases sobre un acord amb Barcelona en Comú i PSC. L'alcaldessa ha insistit que no té cap acord amb Manuel Valls tot i assumir "contradiccions" per arribar a l'alcaldia.Us resumim l'entrevista en 10 frases:1. "He vingut aquí a governar, fins i tot assumint contradiccions. No era l'escenari previst ni el que buscàvem. Fins a l'últim moment vam intentar un govern amb Esquerra i el PSC, però totes dues formacions s'han vetat mútuament".2. "No m'agrada que Valls m'hagi fet alcaldessa. No m'hauria imaginat mai aquest escenari. No vaig mentir. No he fet cap acord ni cap conversa amb Manuel Valls. No ha condicionat la meva posició política ni ho farà".3. "Si pengem el llaç groc no ho fem per atacar o diferenciar-nos del PSC. El proposem penjar amb més motiu ara que tenim un regidor de ple dret, Quim Forn, que és un dels presos polítics".4. "Què vol dir equidistància? Hem demostrat sobradament la nostra llibertat, la nostra independència i què hem vingut a fer aquí".5. "Vam arribar a la investidura amb acusacions molt greus. Amb el senyor Maragall la relació no va ser fàcil. Vull que ens esforcem per millorar-la".6. "He sentit el senyor Maragall dient que havia de triar entre carcellers i les víctimes i ara no li he sentit dir res dels pactes que ha fet amb els socialistes a Catalunya. No és bo aquest doble discurs".7. "L'altre dia a la Plaça Sant Jaume va ser duríssim. Ens van dir 'putas', 'zorras', 'guarras'. M'agradaria que això es condemnés perquè sé que no representa la majoria de l'independentisme".8. "Se m'ha dit que vinc aquí a aferrar-me a la cadira. Porto 4 anys. I que ho digui Ernest Maragall que ha estat 40 anys a l'aparell del PSC..."9. "Segurament aquest serà el meu últim mandat perquè no vinc a allargar-me en la política. Però les nostres polítiques necessiten 4 anys més per consolidar-se. I per fer això el millor és fer-ho des de l’alcaldia".10. "Si hi ha una sentència condemnatòria, la criticaré. Crec que he estat prou explícita per deixar clar que és un error aquest judici".

