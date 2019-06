L'Advocacia de l'Estat també s'oposa a l'alliberament dels presos

L'Advocacia de l'Estat comparteix criteri amb la Fiscalia i també ha demanat al Tribunal Suprem que denegui les peticions de llibertat que han fet els presos independentistes al final del judici, segons confirmen fonts jurídiques.Aquesta acusació –que depèn directament del Ministeri de Justícia- rebat els arguments de les defenses dels presos, que demanaven la llibertat ara que ja no s'ha d'assegurar la seva presència davant del tribunal i també per l'arrelament familiar que, segons els advocats, garanteix que no fugiran.L'advocacia, en canvi, apunta que encara no s'ha acabat el procediment judicial i que falta dictar sentència i, per tant, demana que els empresonats continuïn entre reixes. Un cop els magistrats compten amb el posicionament de les acusacions, ara està en la seva mà decidir si els presos surten en llibertat fins que hi hagi sentència.La Fiscalia del Tribunal Suprem va fer públics dilluns els informes on rebutja que es deixi en llibertat Carme Forcadell, Josep Rull, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Joaquim Forn i Dolors Bassa. El ministeri públic considera que la proximitat d'una possible sentència condemnatòria manté el supòsit de risc de fugida, però també perquè les últimes paraules dels encausats van demostrar, al seu parer, que també hi ha risc de reiteració delictiva.Segons el ministeri públic, els processats no van demostrar penediment, sinó tot el contrari, "han insistit fins al final en el rebuig frontal a la restauració de l'ordre jurídic per part de l'Estat i en l'absoluta convicció que tornarien a cometre els fets delictius que són objecte del procediment". A més, afegeix que el judici ha demostrat la seva culpabilitat. Per tot plegat, demana al tribunal que no els deixi lliures.

