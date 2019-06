Martín Pallín, sobre els presos: «Intueixo que els condemnaran per rebel·lió»

El magistrat emèrit del Tribunal Suprem, José Antonio Martín Pallín, no s'ha mossegat la llengua a l'hora de parlar dels presos polítics i de la sentència. En una entrevista a RAC1 , Pallín ha estat clar: "Amb el que està passant amb la llibertat dels presos, i el que ha dit la Fiscalia de la reiteració delictiva, intueixo que la pena serà per rebel·lió".I és que un cop ha acabat el judici, els presos han demanat la llibertat per esperar la sentència des de casa, però al Fiscalia (mantenint el criteri que ha segui fins ara) s'hi ha negat. Considera que hi ha risc de fuga i de reiteració delictiva, basant-se en les últimes paraules dels acusats al Suprem i en el fet que hi ha líders independentistes a l'exili que no s'han presentat davant la justícia espanyola."La reiteració delictiva normalment s’aplica en el cas de delinqüents perillosos, però crec que no té res a veure amb el que s’ha jutjat al Suprem", sosté Pallín, que considera que els presos són presos polítics, que no hi ha rebel·lió ni sedició i que se'ls hauria de deixar en llibertat.A l'entrevista, Pallín ha explicat de manera senzilla com s'elabora una sentència. En el cas del procés, es preveu que el tribunal intentarà que la sentència es faci per unanimitat. "Totes les peticions de llibertat tenen preferència. La Fiscalia ja s’ha pronunciat i la sala haurà de dir el què. Si hi ha contradiccions el tribunal haurà d’ajornar la deliberació", explica el magistrat.El ponent, en aquest cas Marchena, ha de fer una proposta de resolució sobre aquests quatre delictes (rebel·lió, sedició, malversació i desobediència). "Podria ser que volgués arribar a un acord ràpid sobre la desobediència i la malversació", sosté Pallín. Els magistrats s'han de posar d'acord sobre si els fets estan provats o no, si tenen caràcter delictiu i també sobre la gravetat."Per provar els fets n’hi ha prou amb la majoria del tribunal: en països del nostre entorn, no s’exigeix unanimitat. Hi ha sentències importants, com la de Segundo Marey, que vam decidir per sis a favor i quatre en contra, i no va passar res", ha reblat el magistrat.

