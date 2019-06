La Pobla de Segur celebra la tradicional baixada de falles amb 140 participants

La tradicional baixada de Falles de la Pobla de Segur Foto: ACN

La tradicional baixada de falles de la Pobla de Segur aquest any ha comptat amb 140 parelles de fallaires. Quan s'ha fet fosc han començat a baixar de la muntanya de Santa Magdalena amb la falla encesa fins al poble on s'han retrobat amb la seva pubilla, que els ha ofert vi i un ram de flors, i en processó han recorregut els carrers de la localitat.Una aturada obligatòria és l'església Verge de Ribera, patrona de la localitat, a qui fa honor aquesta festa. Un cop a la plaça llencen la falla encesa a la foguera. La recuperació de la festa de les falles a la Pobla es remunta als anys 50, quan la població era un important centre econòmic del Pirineu. Però l'origen de les falles al Pirineu és mil·lenari.L'any 2015 es van incloure amb la resta de falles del Pirineu a la llista de Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.David Garín, president de l'Associació de Fallaires i Pubilles de la Pobla de Segur, ha explicat que estan molt contents de veure que la xifra de persones que participen a les falles es manté, ja que això significa que és una festa molt esperada i arrelada a la Pobla.Garín ha anunciat que la trobada d'Associacions de Fallaires dels Pirineus, aquest any, es farà al mes de setembre a la Pobla de Segur.La baixada de falles per segon any consecutiu ha comptat també amb noies. L'any 2018, arran d'una proposta impulsada per dues noies de La Pobla de Segur, es va aprovar en junta extraordinària de l'Associació de Fallaires i Pubilles de La Pobla de Segur, l'eliminació dels rols de gènere a la festa. A partir de la baixada del 17 de juny de l'any passat tant homes com dones podrien realitzar el paper de fallaire i de pubilla.Aquesta festa està organitzada per l'Associació Cultural de Fallaires i Pubilles de la Pobla de Segur i l'Ajuntament de la localitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor