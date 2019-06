María Pujalte serà la nova mentora d'en Pol a l'«spin-off» a «Merlí»

Notícia important per als fans de la sèrie Merlí. Ja fa mesos que se sap que la popular sèrie tindrà un spin-off que explicarà la vida d'en Pol (Carlos Cuevas) a la facultat de Filosofia. Aquest dilluns ha transcendit una nova incorporació: María Pujalte. L'actriu encarnarà el paper de María Bolaño, que es convertirà en la mentora d'en Pol i la "nova Merlí", tal com ha informat Movistar+ a través de Twitter.A la nova sèrie, Carlos Cuevas continuarà representant en Pol, aquest cop a la facultat de Filosofia, amb l'objecti de convertir-se en professor. David Solans, que continuarà representant Bruno Bergeron, el fill de Merlí, començarà una nova vida a la facultat d'Història. La relació d'en Bruno i en Pol serà un dels fils argumentals de la sèrie.Com a novetats destacades hi ahurà la incorporació de Pablo Cruz, que encarnarà el paper de Rai, i d'Azul Fernández, que serà la Minerva. Tots dos formaran part del grup d'amis d'en Pol a la facultat. La sèrie es dirà Merlí: Sapere Aude. Serà la primera producció original de Movistar+, que es gravarà en català i es podrà veure a partir de finals de 2019 a la plataforma i, un any després, a TV3. La ficció arrencarà un mesos després de la mort Merlí.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor