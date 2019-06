La comissió d’Exteriors del Congrés mexicà plantejarà debatre sobre els presos polítics

El president de la comissió de Relacions Exteriors del Congrés dels Diputats de Mèxic, Alfredo Femat, s'ha compromès a plantejar un debat sobre el conflicte català i la situació dels presos i els exiliats independentistes a la cambra mexicana. El diputat del Partit dels Treballadors ho ha anunciat després de reunir-se amb el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, que està de viatge oficial al país tota la setmana.En la trobada, el conseller ha recordat que el Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària de Nacions Unides va demanar la llibertat per Oriol Junqueras, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Femat ha defensat el diàleg com a via de resolució i ha assegurat que "portarà" la qüestió aquesta setmana a la Junta de Cooperació Política de la Cambra (Jocopo). L'òrgan de govern de la legislatura mexicana decidirà si emet un pronunciament o s'inicia un debat sobre l'assumpte.Els pronunciaments de la Junta no són vinculants però són recomanacions que l'Executiu ha de tenir en compte, ha dit Femat en declaracions als mitjans després de la trobada. Sobre si l'acció arribarà a bon port, Femat ha dit "no saber" si l'organisme acabarà emetent un pronunciament o iniciant un debat a la cambra però ha recordat que el seu país ha sigut sempre "molt emfàtic" defensant el dret a l'autodeterminació dels pobles i la resolució dels conflictes de manera pacífica. Amb tot, també ha posat sobre la taula que les bases de la política exterior se sustenten en la doctrina Estrada que marca que l'Estat federal no intervé en conflictes d'altres països .Tot i afirmar que la seva condició és limitada i que no pot pronunciar-se en nom de la Junta de Coordinació, ha assegurat que, "personalment" espera que a través del diàleg i de la intervenció dels organismes internacionals es trobi ràpidament una sortida pacífica que permeti que aflorin els millors resultats per a totes dues regions.En el seu torn, Bosch ha comentat als periodistes que Femat ha demostrat que a Mèxic "sí que hi ha respecte pels principis universals dels drets humans, la democràcia i els organismes internacionals que dictaminen sobre el compliment d'aquests principis". "Estem molt contents que Mèxic ens torni a entendre com ha fet històricament i que entengui que la democràcia i els drets humans han de ser respectats a tot arreu".Durant la reunió, el conseller ha denunciat la "falta de drets" que es viu a Catalunya amb independentistes jutjats i empresonats pel referèndum de l'1-O i ha agraït la "comprensió i sensibilitat" que Mèxic "sempre ha tingut" i "encara més", el govern actual.En la trobada, que ha durat una mica menys d'una hora, Bosch ha explicat al diputat mexicà que la Generalitat vol obrir una delegació al seu país per continuar amb la "sintonia històrica" que ha tingut Catalunya i Mèxic i el president de la comissió d'Exteriors mexicana l'ha felicitat per aquesta decisió. "Per nosaltres serà important aquesta representació per poder aprofundir tota mena d'intercanvi de relacions", ha afegit. De moment, la conselleria catalana no disposa dels detalls concrets de quan i com s'instal·larà aquesta oficina.Per reforçar la germanor entre Catalunya i Mèxic també s'ha parlat de la possibilitat de firmar una carta d'intenció per millorar la mobilitat estudiantil i també entre parlamentaris per poder crear una agenda a mitjà i llarg termini amb reunions entre diputats de la cambra catalana i mexicana.En l'àmbit econòmic, Femat ha reafirmat que, per Mèxic, Barcelona és una porta d'entrada a la Unió Europea (UE) i s'ha mostrat a favor d'incrementar l'intercanvi comercial, perquè els productes mexicans arribin a territori europeu i perquè arribin iniciatives catalanes per afavorir la generació d'energies verdes i renovables a Mèxic. "És un primer acostament que és molt important, hem tingut una bona relació", ha apuntat el parlamentari mexicà.Preguntat pel tràmit per convertir-se en eurodiputats que s'ha celebrat aquest dilluns a Madrid i on no ha participat ni Carles Puigdemont, Toni Comín ni Oriol Junqueras, Bosch ha lamentat aquests fets i ha apuntat que "la voluntat dels ciutadans hauria de passar per sobre de les traves burocràtiques" i dels "tripijocs que es pugui treure de la màniga el govern o el jutge de torn". "Això no pot ser, la nostra posició segueix sent molt ferma", ha dit, abans d'afirmar que no ha tingut temps de parlar amb els afectats mentre està de viatge a Mèxic.

