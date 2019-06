El Consell de Garanties veu inconstitucionals diversos articles de la llei catalana del preu del lloguer

Cs llevó al Consell de Garanties Estatutàries la Ley de Torra sobre el precio del alquiler. Hoy el Consell nos ha dado la razón por unanimidad: es una Ley Fake, electoralista y abocada al fracaso; no soluciona nada y juega con un problema tan serio como es el precio del alquiler. pic.twitter.com/UUnkr44KXo — Carlos Carrizosa (@carrizosacarlos) 17 de juny de 2019

El Consell de Garanties Estatutàries ha considerat que alguns articles del Decret Llei 9/2019 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendaments d'habitatge no tenen empara en l'Estatut i vulneren articles de la Constitució. Tot i això, aquesta consideració no és vinculant.Segons un dictamen d'aquest dilluns difós a Twitter pel diputat del Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa, ha considerat que sí que estan emparats i no vulneren la Constitució els articles del 2 al 5, la disposició derogatòria i la disposició final del decret, que es refereixen a competències de l'Estat sobre bases d'obligacions contractuals.El consell ha adoptat per unanimitat la conclusió que la lletra 'a' de l'article 1, els articles del 6 al 14, la disposició addicional tercera i les disposicions transitòries primera i segona del decret no estan emparats en l'Estatut i vulneren la Constitució en que fa a la competència de l'Estat sobre les bases de les obligacions contractuals.També al·lega temes de competències en un incís de la disposició addicional primera del decret llei, mentre que troba que la Generalitat no disposa de competències en el règim de contenció de rendes, en analitzar la disposició addicional segona del decret.El Consell ha acordat que també està fora de l'empara de l'Estatut i vulnera la Constitució la disposició final tercera del Decret, relativa a la competència de l'Estat sobre les bases de les obligacions contractuals.Carrizosa ha recordat que Ciutadanss va portar al Consell de Garanties aquesta llei, aprovada pel Govern de Quim Torra, i ha considerat que aquest ens els dóna "la raó"."És una llei 'mentida', electoralista i abocada al fracàs", ha dit, i ha assegurat que no soluciona res i juga amb el problema del preu del lloguer, que veu seriosament.

