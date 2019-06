El PSC promou Núria Marín per a presidir la Diputació de Barcelona

El PSC i ERC empaten a la Diputació de Barcelona com a forces amb més representació amb 16 regidors, seguit de JUNTS amb 7 deixant molt fragmentada la composició de la corporació, amb pràcticament el 100% escrutat #som311 #DibaOberta pic.twitter.com/hGq4OglYbY — Diputació de Barcelona (@diba) 26 de maig de 2019

El Partit Socialista de Catalunya (PSC) apostaria per l'alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, per a presidir la Diputació de Barcelona. Segons ha avançat El Periódico, els socialistes voldrien donar l'impuls necessari amb Marín per recuperar, vuit anys després, l'ens supramunicipal.Per aconseguir aquesta fita, els socialistes -amb 16 diputats, igual que ERC- necessitaria com a mínim els vots dels comuns -els seus socis de govern a Barcelona- i els de Ciutadans per aconseguir la presidència de la Diputació. Els vots de la formació taronja serien a part de la plataforma de Manuel Valls.ERC, Junts per Catalunya i Tot per Terrassa sumarien 24 diputats, superant una possible coalició entre socialistes i comuns. És per això que Marín necessitaria els vots del partit dirigit per Albert Rivera per aconseguir la presidència de l'ens supramunicipal. Segons apunta el mitjà, si això es materialitza, Marín compatibilitzarà l'alcaldia amb la presidència de la Diputació, tal com va fer Celestino Corbacho de 2004 a 2008.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor