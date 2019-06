Endesa completa el desballestament de la central tèrmica de Cubelles

Segons ha detallat la companyia aquest dilluns, durant el desmantellament de les 16 hectàrees de la central s’han generat 12.000 metres cúbics residus de construcció i demolició (RCD), procedent de la trituració del formigó de les estructures. Tot un volum de runa que s’ha reutilitzat per a emplenar els buits de la instal·llació. En conjunt, però, el volum de residus generats ha estat de gairebé 27.000 tones i se n’ha pogut valoritzar per reutilitzar un 87%.D’altra banda, Endesa ha assegurat que ha preservat les zones verdes i tots els arbres i plantes que hi havia al recinte, mentre ha aprofitat equips i olis que hi havia a la maquinària per a un segon ús a altres centrals de la companyia, tant elèctriques com hidràuliques.Amb la fi de la demolició de la central tèrmica, l’atenció se centra ara en el futur dels terrenys. Endesa i l’Ajuntament de Cubelles van avançar l’estiu passat que havien mantingut converses informals en què la companyia s’havia mostrat predisposada a reconvertir la zona en un espai d’habitatges i comerços. A hores d’ara no hi ha hagut cap projecte ferm damunt la taula.En el cas hipotètic que hi hagués una entesa per impulsar un pla urbanístic a la zona, no només seria necessari una requalificació aprovada per l’Ajuntament, sinó que també caldria el vistiplau del Ministeri d’Indústria. L’aval de l’estat espanyol seria imprescindible perquè l’espai està qualificat com a zona energètica, una designació que depèn exclusivament del Ministeri.La central tèrmica de Foix, construïda a finals dels 70, es va desconnectar de la xarxa elèctrica el juny del 2015, si bé des del 2010 només operava en moments de punta de demanda elèctrica. Segons Endesa, l’últim ús de la planta es va fer l’agost del mateix 2010, any en què va operar a un 0,17% de la seva capacitat de producció. Durant els 40 anys que va estar en funcionament, va utilitzar fuel i gas natural.