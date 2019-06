JxCat pregunta a Sánchez per què no considera vinculant l'informe de l'ONU sobre els presos

Junts per Catalunya (JxCat) ha registrat una bateria de preguntes per escrit al govern espanyol en funcions respecte al Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries de l'ONU. Concretament, volen saber per què consideren que l'opinió d'aquest organisme no és vinculant i cita unes declaracions de la ministre de Justícia en funcions, Dolores Delgado, al diari britànic 'The Guardian', en què va qualificar de no vinculant l'informe del passat 27 de maig, que demanava l'alliberament immediat de Jordi Sánchez, Oriol Junqueras i Jordi Cuixart.En l'escrit, JxCat recorda que un informe del 2014 del mateix grup de treball va tenir "validesa i transcendència" per la llavors diputada de UPyD i actual secretaria d'Estat d'España Global, Irene Lozano. "Quin és el rol que, segons el govern espanyol, hauria de tenir el grup de treball de les Nacions Unides sobre la detenció arbitrària i quin valor s'ha d'atribuir a les seves opinions? Quines són les conclusions que, segons el govern, no tenen rigor?", pregunta JxCat.En aquest context, JxCat també vol saber si, segons el govern espanyol, les opinions vinculants d'algun organisme internacional impliquen només al poder judicial o també a cadascun dels poders de l'Estat.

