Quina va ser la pel·lícula més important l'any que vas néixer?

Les pel·lícules es poden classificar i valorar per diversos criteris. Pels premis que han rebut, per les impressions positives de la crítica o per la gran afluència de públic que la visualitza a les sales de cinema. A partir d'aquest últim criteri es pot extreure la recaptació total -tant del país d'origen de la pel·lícula com mundial- que ha aconseguit el film en qüestió.



Aquesta llista sobre la recaptació total no té en compte la inflació del dòlar que s'ha anat assumint al llarg de les dècades. És per això que el criteri per determinar quina va ser la pel·lícula més taquillera, varia absolutament. Un exemple clar: durant la dècada dels 70, una entrada de cinema podia costar un dòlar i mig. A finals dels 2000, les entrades no baixen dels sis o set dòlars. Quan s'aplica aquesta inflació, la pel·lícula amb més recaptació de la història és El que el vent s'endugué.



Així doncs, aquestes són les més taquilleres.





