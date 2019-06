Els presos polítics demanen el trasllat a Catalunya

Els nou presos polítics processats per rebel·lió en el judici de l'1-O, vist per a sentència dimecres passat al Tribunal Suprem, ja han sol·licitat a les presons madrilenyes de Soto del Real i d'Alcalá-Meco el seu trasllat a presons catalanes. Així ho han assenyalat a 'EuropaPress' fonts de les defenses dels encausats, que afegeixen que la petició s'ha realitzat directament pels presos davant l'autoritat de cada presó.Els exconsellers Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez i Jordi Cuixat ho han fet a Soto del Real (Madrid), mentre que l'exconsellera Dolors Bassa i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, davant la direcció del centre Penitenciari d'Alcalá de Henares.La decisió última dels trasllats, que podrien produir-se en els pròxims dies, correspon al Ministeri de l'Interior, tot i que la Sala que ha jutjat el cas confia a ser informada sobre qualsevol iniciativa al respecte, han assenyalat també a 'EuropaPress' fonts jurídiques.Com a precedent hi ha l'acord de l'instructor del cas, el magistrat Pablo Llarena, fa just un any quan va finalitzar la investigació dels fets. El jutge ja va deixar en mans del departament dirigit pel ministre Fernando Grande-Marlaska la decisió de traslladar els nou presos polítics a Catalunya, un trasllat el que es va executar a principis del mes de juliol de 2018.El passat febrer, a petició del tribunal i per l'inici del judici, els nou líders independentistes van ser traslladats novament a les presons madrilenyes de Soto del Real (els homes) i d'Alcalá Meco (Forcadell i Bassa), on han estat des d'aleshores sent traslladats a l'alt tribunal durant les 52 sessions que ha durat la vista oral.

