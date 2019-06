L'escriptor italià Andrea Camilleri, en estat greu després de patir un infart

L'escriptor italià Andrea Camilleri es troba hospitalitzat i en estat greu després d'haver patit un infart, segons informa la premsa italiana. Tal com publica el Corriere della Sera , l'autor del Comissari Montalbano, protagonista de la sèrie de novel·les policíaques amb les que va aconseguir la fama, ha estat ingressat aquest dilluns al matí a causa de problemes cardiorespiratoris. Està en reanimació, segons els últims informes mèdics.A més d'aquest atac cardíac, Camilleri, que a més d'escriptor és director, dramaturg i professor a l'Acadèmia d'Art Dramàtic Silvio D'Amico, va patir fa 20 dies una caiguda que li va provocar una fractura de fèmur.Camilleri (Sicília, 1925) és un dels referents de la novel·la negra europea gràcies a la sèrie del comissari Salvo Montalbano que va crear el 1994, en homenatge al seu amic Manuel Vázquez Montalbán i Carvalho, un dels personatges més famosos de l'autor espanyol.No obstant això, la seva carrera va començar en el gènere històric. Amb 'El curs de les coses', escrita el 1968 i publicada 10 anys més tard, va inaugurar una sèrie de novel·les històriques situades en Vigàta, una ciutat imaginada per Camilleri. Així mateix, també ha indagat en la Itàlia feixista amb títols com 'La captura de Macalé' (2003), 'Privat de títol' (2005) i 'La pensió d'Eva' (2007).

