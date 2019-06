Un de cada tres nens d'entre 6 i 12 anys té problemes de sobrepès

El sobrepès infantil és una de les malalties més esteses en les societats modernes. A Catalunya el 35,6% dels nens i nenes d'entre 6 i 12 anys pateixen aquesta patologia, segons dades de l'Enquesta de Salut de Catalunya 2017-2018. Aquest percentatge es divideix entre el 25% que té sobrepès i el 10% que presenta obesitat.L'obesitat infantil és més elevada en les zones on viuen famílies amb menys recursos. Per aquest motiu, el Departament de Salut posarà en marxa una prova pilot per reduir el sobrepès entre la mainada del barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs, el 24% de la qual pateixen aquesta malaltia, mentre que a Sarrià-Sant Gervasi, només afecta el 2,6% dels petits.L'acció arrencarà la propera tardor i s'emmarca en un pla que el Govern preveu estendre arreu de Catalunya per combatre aquesta xacra que afecta el 35% dels infants d'entre 6 i 12 anys. El nou model pretén actuar en els hàbits alimentaris, el sedentarisme i les hores de son. Contempla formació específica entre els equips de pediatria dels CAP i els dels centres educatius i cívics, així com la contractació d'un dietista - nutricionista de suport. El pla també s'implantarà a Osona, on des de fa temps es desenvolupa un potent treball comunitari per combatre aquest problema.La consellera ha detallat que la primera prova pilot es farà a La Mina. "Es tracta d'un barri que sovint com presenta altres urgències és l'últim on s'actua", comenta. Alhora ha dit que la voluntat de l'executiu català és actuar "sobre les desigualtats socials que afecten la salut".El model pretén actuar en els infants i les seves famílies per "introduir canvis d'hàbits". Així, s'incidirà en l'alimentació, el sedentarisme i les hores de son. A grans trets, els objectius són promoure un entorn saludable -a l'escola, els espais de lleure i a la pròpia comunitat- i millorar la capacitat dels equips d'atenció primària en l'abordatge, especialment de la infermera.Contempla la formació dels equips de pediatria, dels de les escoles i els centres cívics i inclou la contractació d'un dietista-nutricionista de suport. En el cas de La Mina, Salut destinarà 30.000 euros per incorporar aquest professional a CAP. També preveu l'assessorament d'experts en activitat física o psicologia.L'accés al nou pla serà a través dels pediatres, tot i que "l'objectiu és dur a terme un abordatge comunitari", explica Vergés. La consellera destaca al importància d'implicar els ajuntaments i els membres de la comunitat per garantir, per exemple, que tots els nens i nenes puguin gaudir de l'esport. "S'han de crear zones d'activitat física per a tothom", considera Vergés que diu que s'ha de fer "un gir de 360 graus".El nou model també s'implantarà de forma paral·lela a Osona, on des de fa anys es desenvolupa un treball comunitari molt efectiu per combatre aquesta problemàtica. "Volem veure quins avenços s'han aconseguit allà per implantar-los en altres territoris", comenta Vergés.

