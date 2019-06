Setmana decisiva per al futur de JxCat

Jordi Masquef (Figueres), Carmela Fortuny (Sant Cugat) i Rosa Maria Perelló (Tàrrega), descavalcats per ERC a través de pactes postelectorals, seran rebuts avui per Puigdemont

El lideratge de Puigdemont a JxCat és indiscutible, però caldrà definir qui és el seu secretari general i qui el secretari d'organització, a banda d'escollir el candidat o candidata a la Generalitat

Dies clau per al futur de Junts per Catalunya (JxCat). Al llarg d'aquesta setmana es produiran dues reunions a Bèlgica que marcaran el rumb de les negociacions entre tots els actors de l'espai postconvergent. La primera, aquest dimarts, situarà a la mateixa sala Carles Puigdemont i representants del poder territorial de JxCat, inclosos aquelles alcaldesses i alcaldes que han estat desbancats per ERC després de pactes postelectorals . La segona, dimecres, citarà l'expresident de la Generalitat amb Artur Mas per plantejar quin és el futur del PDECat, JxCat i la Crida Nacional per la República, i quin tipus d'organigrama es posarà en marxa els propers mesos.Una de les qüestions sobre les quals hi ha consens és que cal aprofitar l'estructura territorial del PDECat -derivada, al seu torn, de l'antiga CDC-, amb presència arreu del país però canviar-li la marca per la de Junts per Catalunya, que s'ha presentat amb èxit variable en l'últim cicle electoral al Parlament, al Congrés dels Diputats, als ajuntaments i a l'Eurocambra. En tot cas, però, fonts de la direcció del partit consultades perassenyalen que el PDECat aspira a tenir pes en la futura cúpula compartida de JxCat, especialment a través dels alcaldes. El món municipal és el principal focus de poder del partit, i així ho volen fer valer davant Puigdemont a Bèlgica.Aquest dimarts també hi haurà membres del Govern desplaçats per reunir-se amb l'expresident de la Generalitat -d'altres ho faran per via telemàtica, en funció de l'agenda-, i estaran acompanyats d'exalcaldes com Jordi Masquef ( Figueres ), Rosa Maria Perelló ( Tàrrega ) i Carmela Fortuny ( Sant Cugat del Vallès ). Tots tres han estat descavalcats per pactes entre ERC, el PSC i la CUP tot i haver guanyat les eleccions, i que Puigdemont el rebi és un missatge de suport en un moment en què la tensió amb els republicans s'ha reproduït arran els pactes als municipis.La trobada, que arrencarà a les cinc de la tarda, ve precedida per una reunió de l'executiva del PDECat, que es va trobar ahir sense que es fes pública. El seu president, David Bonvehí, ha multiplicat els contactes amb tots els dirigents rellevants de la formació des de les eleccions municipals, i segueix pensant que no és procedent la celebració d'un congrés extraordinari de la formació que serveixi com a pista d'aterratge per l'ordenació de tot l'espai de JxCat. Malgrat això, hi ha sectors del PDECat -incloses assemblees territorials metropolitanes- que demanen aquest conclave extraordinari per "endreçar" tots els sectors i afrontar la tardor -i la sentència- sense debat intern.Malgrat això, fonts coneixedores de les negociacions, existeix el debat -fins i tot el dubte- de si juliol és el mes més adequat per dur a terme la reordenació de tot l'espai. En les primeres converses estava pràcticament tancada una data a finals de juliol -aquests congressos acostumen a durar tres dies-, però existeixen partidaris de traslladar-ho tot a la tardor. "Si les presses aguditzen les pugnes internes, tornarem a resoldre el cas en fals", assenyala un dels implicats. Tot i així, hi ha sectors del PDECat disposats a forçar un congrés extraordinari: necessiten tres quartes parts del consell nacional, una xifra de quadres que encara no tenen lligada i que costa de tenir.L'expresident de la Generalitat ha parlat amb Bonvehí sobre com afrontar la reunió amb Puigdemont, que s'ha de celebrar dimecres. És previsible que Ferran Bel, secretari d'organització del PDECat, i el mateix president del partit es desplacin a Waterloo amb ell. La trobada entre Mas i el líder de JxCat, agendada des de fa dues setmanes, serà fonamental per decidir com s'acaben integrant totes les ànimes de l'espai postconvergent, quina forma acaba tenint la nova estructura i quins són els principals dirigents que es recluraran per formar part de la cúpula. Sense oblidar, a banda, la definició ideològica i el paper a Madrid, especialment rellevant aquesta legislatura.Pel que fa als lideratges, hi ha tres noms de l'actual Govern que prenen especial rellevància. Es tracta de Meritxell Budó -Presidència-, Miquel Buch -Interior- i Damià Calvet -Territori i Sostenibilitat- . Dirigents implicats en les negociacions assenyalen que Puigdemont no té discussió com a president de JxCat, però apunten que per sota -per als càrrecs de secretari general i de secretari d'organització, amb el nom que acabin rebent- hi haurà debat. Buch ja va rebre pressions de sectors del PDECat per situar-se al capdavant del partit després del cicle electoral, i Budó, molt propera a Jordi Turull, ha guanyat protagonisme intern durant les últimes setmanes per jugar un rol a JxCat.Una de les decisions que s'hauran de prendre en les properes setmanes, davant la possibilitat que s'avancin les eleccions a Catalunya a la primavera de l'any que ve, és qui liderarà la candidatura a la Generalitat i si el cap de cartell ha de ser el secretari general de la futura direcció postconvergent. No falten quadres que demanen a Mas, la inhabilitació del qual acaba el febrer del 2020, que torni a primera fila. De moment, la seva prioritat és reordenar un espai que s'ha anat disgregant des de la seva marxa.

