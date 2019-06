El cas de l'aficionada a qui van obligar a entrar a la final de la Copa sense samarreta arriba a la Fiscalia

▶️🔵🔴👕❌Una aficionada blaugrana haurà de veure la final de la Copa del Rei en sostenidors perquè li han requisat la samarreta en l'accés a l'estadi 😅#CopaTV3🏆 pic.twitter.com/F6ZdAw9GwT — Esport3 (@esport3) 25 de maig de 2019

El cas de l'aficionada del Barça a qui van retirar la samarreta que duia a la final de la Copa del Rei i on s'hi llegia "Llibertat presos polítics" arribarà a la Fiscalia. Així ho ha fet saber Drets , l'associació de juristes, a través d'un comunicat aquest dilluns, on han avançat que demà dimarts a les 10 del matí l'entitat presentarà una denúncia contra la policia espanyola i el servei de seguretat encarregat del control d'accés a la final del passat 25 de maig.Els fets van tenir lloc a l'estadi Benito Villamarín de Sevilla, abans de la final entre el FC Barcelona i el València FC. L'associació de juristes portarà aquesta acció en representació de l'aficionada blaugrana, a qui la policia va obligar a treure's la samarreta amb el lema "Llibertat presos polítics" per a poder accedir al recinte.La seguidora, com que no tenia cap altra peça alternativa, va haver de superar el control en sostenidors, i al segon control se li va impedir el pas per l'absència de roba, "sense tenir en compte la censura policial prèvia", denuncia Drets. Va ser gràcies a un altre seguidor que va poder entrar, ja que li va proporcionar una altra samarreta.Drets, que el maig de 2016 va obtenir in extremis una anul·lació de la mesura cautelar de prohibir l'accés d'estelades al Vicente Calderón a la final de Copa Barça-Sevilla, i el juliol de 2017 va obtenir sentència favorable pel mateix motiu, intervé ara en el que assegura ser una "vulneració d'un dret fonamental com és el d'expressió".

