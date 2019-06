Puigdemont, Junqueras i Comín interpel·len Europa pels seus drets polítics

L'advocat Gonzalo Boye ha presentat un document acreditatiu en què Puigdemont i Comín acataven la Constitució per imperatiu legal davant d'un notari a Bèlgica

"Tot va segons el previst". Això és el que afirmava aquest dilluns Albert Batet, cap de files de Junts per Catalunya al Parlament, sobre el veto a Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras a l'hora de jurar o prometre la Constitució espanyola com a eurodiputats. Batet ho deia, justament, poc després que 50 dels 54 càrrecs electes citats per la Junta Electoral Central (JEC) realitzessin aquest primer tràmit al Congrés dels Diputats. Tot i que per motius diferents, cap dels tres polítics independentistes hi era, al temps que tampoc jurava l'actual ministre d'Exteriors, Josep Borrell, que per qüestions d'agenda institucional se sumava als tres grans absents.Aquesta broma del destí tornava a unir, doncs, independentistes autoproclamats com Puigdemont, Junqueras i Comín, amb unionistes militants com Borrell, tot i que amb una diferència important. Els tres primers deixaven els escons vacants, impedits pel Suprem o sota l'amenaça de detencions, mentre que al cap de llista del PSOE a les europees se li donava la possibilitat de jurar el càrrec de forma independent aquesta setmana. La decisió ha recaigut, altra vegada, a les mans de la JEC, l'encarregada de remetre la llista al Parlament europeu. Tots els europarlamentaris tornaran a ser citats el proper 2 de juliol a Estrasburg.Mentre que en el cas de Junqueras estava clar que no compareixeria al Congrés perquè el Tribunal Suprem li ho havia impedit, la gran incògnita -tot i ser una possibilitat remota- era si Puigdemont i Comín trobarien la manera de jurar el càrrec. La resposta, però, no s'ha fet esperar, i poc després de les 12.00 del migdia ha transcendit l'estratègia de l'advocat dels dos polítics a l'exili. Gonzalo Boye, qui gestiona l'estratègia de defensa dels independentistes a Europa, es presentava a la cambra baixa espanyola -conjuntament amb un procurador- amb poders notarials cedit s i, per tant, amb capacitat de representació.La seva presència a la sala, però, ha estat curta i concisa. "No el puc autoritzar per al poder, haurà de ser la JEC després de l'acte d'acatament", l'ha advertit una lletrada del Congrés. Acompanyat per la portaveu de JxCat a Madrid, Laura Borràs, i per la diputada Míriam Nogueras, l'advocat s'ha esperat per presentar el document acreditatiu en què Puigdemont i Comín acataven la Constitució per imperatiu legal davant d'un notari a Bèlgica. La JEC ha rebutjat l'escrit de l'advocat, de manera que aquest l'ha presentat a través dels mecanismes habituals.En qualsevol cas, a partir d'aquesta negativa, el partit ja es juga a Europa. Junqueras va ser el primer que va mostrar on se centraria el debat. Ja durant la setmana passada, els seus representants legals van presentar un recurs de súplica davant del Suprem en què demanaven que s'elevés "urgentment" una consulta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), a Luxemburg perquè es pronunciés. A més, recordaven l'informe del grup d'experts de l'ONU sobre el seu empresonament.El proper pas implicarà el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), ja que una vegada es tingui la negativa formal de la JEC d'acceptar l'acatament de Puigdemont i Comín, el seu advocat hi presentarà un recurs amb criteri d'urgència, que s'haurà de resoldre aplicant la norma europea. Boye preveu que la resolució del tribunal s'aconsegueixi a principis de juliol. Fins el moment, però, la cadira dels eurodiputats quedarà vacant, i la pressió política es farà protagonista.De fet, el que ha succeït aquest dilluns al Congrés dels Diputats ha encès els ànims de diversos eurodiputats. Més d'una vuitantena de càrrecs sortints i electes ja han manifestat el seu rebuig davant del veto i han exigit a la mesa de l'Eurocambra que "reconegui i respecti els drets polítics" de Junqueras, Puigdemont i Comín. A través d'una carta, han reclamat que puguin "exercir el seu càrrec" i han exigit a les autoritats judicials espanyoles que "respectin els resultats de les eleccions europees".Els eurodiputats consideren que les autoritats espanyoles "atempten contra els drets polítics" dels catalans, però també dels més de dos milions de ciutadans europeus que els han votat. Davant d'això, han assegurat que l'actitud de l'estat espanyol és una "violació inacceptable" de les normes de la cambra, així com dels tractats de la Unió Europea, i han interpel·lat la presidència, que s'haurà de pronunciar durant els propers dies.De moment, el nom de Puigdemont, Junqueras i Comín no arribarà formalment al Parlament europeu, tot i que sí informalment per la crítica dels eurodiputats i famílies polítiques. Els camins es bifurquen i, altra vegada, Europa haurà de triar si és restrictiva o permisiva amb els drets polítics dels ciutadans.

